北一女校友捐款是建中的10倍　網分析秒懂：難怪

▲北一女中110學年度校友捐款高達近4500萬元。（圖／記者許敏溶攝）

記者楊惠琪／台北報導

最近在網路上流傳一份110學年度台北市建國中學和北一女中的財務報表，其中北一女校友捐款金額高達4496萬元，建中校友捐款只有437萬元，北一女校友捐款是建中校友的10倍，在網路掀起討論，有網友分析：「果然印證，到了一個年紀之後，錢都是老婆的」引發共鳴。

金融界名人、建中校友劉奕成日前在臉書分享建中、北一女110學年度財報，點出建中校友一年捐400多萬元，北一女校友居然高達近4500萬元，掀起討論話題。有網友說「我們都知道，錢是老婆在管的⋯⋯」、「太太都是北一女，禁止先生金額捐款大於太太？」、「由此得證功課好的男生比女生小氣？」、「男要窮養，女要富養」。

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劉奕成受訪時指出，自己也是建中校友，每年建中校友都會舉辦30年重聚活動，每屆都會有捐款活動，「凝聚力也很強，不會輸給北一女」，可能因為北一女有專案捐款活動，才會拉大該年度的差距。





▲110學年度北一女校友捐款是建中校友的10倍。（圖／翻攝自Facebook／Icheng Liu）※點圖放大

北一女中校長陳智源說，110學年度剛好校內光復樓校舍重建，熱心校友發動募款，重建經費1.2億元，北市教育局補助1億，靠校友捐款補足重建缺口，也有多餘經費加強教學設備，感謝校友支持，捐款額度的確超乎預期，但他強調，「不是每一年都這樣」，光復樓預計明年8月完工，屆時將邀請校友回娘家。

建中校長莊智鈞說，老校舍對校友來說總有特殊情感，樂見北一女募款成功，建中每年校友捐款大多維持四、五百萬元，每年年底都有建中30校友重聚活動，也都會有一、二百萬元的捐款，前幾年就透過校友捐款，完成校舍圍牆改建，不論金額多少，都是校友的誠意。

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