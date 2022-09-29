　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

北一女校友捐款是建中的10倍　網分析秒懂：難怪

▲▼國中會考今天登場。北一女為今年考場之一（圖／記者許敏溶攝）

▲北一女中110學年度校友捐款高達近4500萬元。（圖／記者許敏溶攝）

記者楊惠琪／台北報導

最近在網路上流傳一份110學年度台北市建國中學和北一女中的財務報表，其中北一女校友捐款金額高達4496萬元，建中校友捐款只有437萬元，北一女校友捐款是建中校友的10倍，在網路掀起討論，有網友分析：「果然印證，到了一個年紀之後，錢都是老婆的」引發共鳴。

金融界名人、建中校友劉奕成日前在臉書分享建中、北一女110學年度財報，點出建中校友一年捐400多萬元，北一女校友居然高達近4500萬元，掀起討論話題。有網友說「我們都知道，錢是老婆在管的⋯⋯」、「太太都是北一女，禁止先生金額捐款大於太太？」、「由此得證功課好的男生比女生小氣？」、「男要窮養，女要富養」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

劉奕成受訪時指出，自己也是建中校友，每年建中校友都會舉辦30年重聚活動，每屆都會有捐款活動，「凝聚力也很強，不會輸給北一女」，可能因為北一女有專案捐款活動，才會拉大該年度的差距。

▲110學年度北一女校友捐款是建中校友的10倍。（圖／翻攝自Facebook／Icheng Liu）

▲110學年度北一女校友捐款是建中校友的10倍。（圖／翻攝自Facebook／Icheng Liu）※點圖放大

北一女中校長陳智源說，110學年度剛好校內光復樓校舍重建，熱心校友發動募款，重建經費1.2億元，北市教育局補助1億，靠校友捐款補足重建缺口，也有多餘經費加強教學設備，感謝校友支持，捐款額度的確超乎預期，但他強調，「不是每一年都這樣」，光復樓預計明年8月完工，屆時將邀請校友回娘家。

建中校長莊智鈞說，老校舍對校友來說總有特殊情感，樂見北一女募款成功，建中每年校友捐款大多維持四、五百萬元，每年年底都有建中30校友重聚活動，也都會有一、二百萬元的捐款，前幾年就透過校友捐款，完成校舍圍牆改建，不論金額多少，都是校友的誠意。

►大罐抗菌洗衣精！添加茶樹油有效洗去塵蟎，4罐只要$399！

►日本味王視界專利磷脂葉黃素絕殺囤貨檔！優惠價6盒只要$1880！

►超美型「富及第微波爐」激殺1999元！黑＋玫瑰金太好看、功能多最實用

► 東森獨家 聲寶品牌月!下單抽電視、買就送家電!

ET快訊
蝦皮台灣爆大量解僱　勞動局警告：最高開罰50萬
快訊／林森北路民宅大火！　居隔民眾受困
北一女校友捐款是建中10倍！　網分析秒懂：難怪
就是這13人！　北市公布酒駕累犯名單
700萬積蓄全給兒買房！媽賣老家「幫付貸款」　結局心碎了
好心收容男網友竟遭性侵！　25歲惡狼抓到了
「巨肚孫悟空」闖內湖民宅！　真實身分曝
屈辱性畫面！　普丁動員竟出現「爸爸軍團」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

國民黨控抄襲慣犯　陳吉仲：不實指控將提告

垃圾源頭減量！網購包裝不得使用PVC材質「明年7月實施」

免疫負債要還了！台大醫分析3原因：今年冬季新冠、流感恐「多重流行」

北一女校友捐款是建中的10倍　網分析秒懂：難怪

爆料加盟主超怕廖老大！王浩宇嗆「人家沒有你的身價可以賠」

憂政治操作影響　中正紀念堂「台北市準市長論壇」取消原因曝

好市多熟食區超夯1物「又漲了」會員哭！一票挺份量：還是便宜

10／13「入境0＋7不用關」！五大重點一次看

砰！花蓮「神秘巨響」嚇到在地人　網猜F-16飛行音爆

普信男告白正妹...秀對話「她答應了？」　網傻眼勸：去看醫生

廖老大批勞工局是勞工打手　點名張大春「別只會壓榨老闆」

女兒剛領駕照想上路練車　媽獅吼功極力勸阻：不用

具俊曄娶大S「上輩子拯救了地球」　告白藏20年情書：我永遠的小女孩

南宮珉要結婚了！公開交往陳雅凜7年　3優點打動她…私下甜喊：寶寶～

妹子騎士「被大車陰了」　紅燈18秒還是衝超驚險

《嗨！營業中》新店長！鬼鬼：像魁儡　對打楊銘威...炎亞綸「擔心他很無聊」

林心如率「光」露營...記者都擔心　將離家笑曝：霍建華在約朋友了XD

哈哈3歲女兒罹罕病！「全家都辛苦」　星心疼：我寧願生病的是我

黑車單行道逆向被叭仍不讓　3機車「並排前進」合力逼退

屏東角頭父喪「封街公祭」　斥資400萬！128輛豪車送行

國民黨控抄襲慣犯　陳吉仲：不實指控將提告

垃圾源頭減量！網購包裝不得使用PVC材質「明年7月實施」

免疫負債要還了！台大醫分析3原因：今年冬季新冠、流感恐「多重流行」

北一女校友捐款是建中的10倍　網分析秒懂：難怪

爆料加盟主超怕廖老大！王浩宇嗆「人家沒有你的身價可以賠」

憂政治操作影響　中正紀念堂「台北市準市長論壇」取消原因曝

好市多熟食區超夯1物「又漲了」會員哭！一票挺份量：還是便宜

10／13「入境0＋7不用關」！五大重點一次看

砰！花蓮「神秘巨響」嚇到在地人　網猜F-16飛行音爆

普信男告白正妹...秀對話「她答應了？」　網傻眼勸：去看醫生

神鱒追平砲！9月狂炸10轟　大谷翔平連13場敲安

蘋果新品又現災情　Apple Watch Ultra出現「果凍滾動」

林襄進軍日本！被酸「不想靠奶當花瓶」高EQ應對…真實反應全被截圖

民宿10點後禁唱　4女蹲地「拆定時器」嗨唱到12點！老闆接1電話怒

俄男嚇到出逃！　普丁下令禁發護照給「動員令徵兵對象」

怎麼開的？桃園廂型車撞電桿再撞對向轎車　現場慘狀曝

20萬俄人狂逃！英示警：在俄英國人應盡速離境「避免被徵召參戰」

蝦皮台灣疑有大量解僱　北市勞動局警告：未通報最高開罰50萬元

賓士電動休旅車「EQE SUV」預告10／16亮相！確定會有AMG性能版

女童恐怖垂掛手扶梯！男救援卻挨批「手放下體」心寒：誰還敢救

網紅空姐「老公床邊地板」嘿咻攝影師4分鐘　偷吃代價出爐

生活熱門新聞

《星光》歌手嫌駐唱1200元太少：你看不起我？

「最容易搞小三」3星座老公！破解方法看這

他目擊「金髮阿兵哥」嘆：時代不一樣了　一堆學長氣炸

花蓮出現超巨爆炸聲　在地人驚：有被嚇到

即／18號洛克誕生大轉彎！6天3颱全閃台

什麼台語只有老一輩講？　網推2字

兒子作業寫錯卻被打勾！媽一問懂了

外送員步行送餐被醫護嫌慢！他負評超心寒

賈永婕見證嚴法師　自稱女神要啾咪讓婆婆傻眼

2008年掀金融海嘯　苦主曝「碩博士搶做工友」

今宣布10/13開國門！解封8大QA一次看

王鴻薇戰周玉蔻「在地上滾阿」　16年前畫面被挖出

口罩何時可解禁？台大醫給答案

即／高雄12行政區「10/2大停水」46萬戶受影響

更多熱門

相關新聞

台師大百歲生日「校友逾17萬」　教長勉「開創下一世紀典範」

台師大百歲生日「校友逾17萬」　教長勉「開創下一世紀典範」

台灣師範大學今（28日）歡慶百歲生日及慶祝大會，歷屆校長、海內外校友及教育部長潘文忠都到場，中午更席開80桌，身為校友的潘文忠勉勵台師大承續百年優良傳統，開創下一個世紀的典範，校長吳正己表示，台師大培育出逾17萬名優秀畢業生，將持續深耕人才培育、拓展師生國際視野，發展成國際頂尖學府。

名校榮譽伴隨的是責任　不是驕傲

名校榮譽伴隨的是責任　不是驕傲

生母拒養和美小兄妹　可憐內情曝光

生母拒養和美小兄妹　可憐內情曝光

輔仁大學第一屆創業週　熱鬧登場

輔仁大學第一屆創業週　熱鬧登場

「神秘人」捐款國庫89次創紀錄

「神秘人」捐款國庫89次創紀錄

關鍵字：

北一女建中校友捐款劉奕成

讀者迴響

熱門新聞

快訊／「0+7」10月13日上路　2日內陰性才可出門

Jennie清純形象毀光！手機藏18禁小圖

Jennie手機留情史證據！　歷任花邊男友GD、Kai私照外流

《星光》歌手嫌駐唱1200元太少：你看不起我？

劉德華來台「只邀S媽吃火鍋」　小S傻眼

「最容易搞小三」3星座老公！破解方法看這

他目擊「金髮阿兵哥」嘆：時代不一樣了　一堆學長氣炸

花蓮出現超巨爆炸聲　在地人驚：有被嚇到

iPhone用久電池健康度狂掉？他揭真相破迷思

快訊／葛萊美得主酷力歐驚傳猝死浴室！

投資客落難！帥過頭慘賠3億租屋八里　自曝：有錢也只開查某

遭周玉蔻嗆小心「深圳召妓片」外流　郭正亮曝行程：怎可能去幹嘛

李玟錄《中國好聲音》發飆影片流出！怒吼：可以解釋嗎

高雄「電信大樓」被抄　他正要與人連結遭逮

即／18號洛克誕生大轉彎！6天3颱全閃台

更多

最夯影音

更多
廖老大批勞工局是勞工打手　點名張大春「別只會壓榨老闆」

廖老大批勞工局是勞工打手　點名張大春「別只會壓榨老闆」
女兒剛領駕照想上路練車　媽獅吼功極力勸阻：不用

女兒剛領駕照想上路練車　媽獅吼功極力勸阻：不用

具俊曄娶大S「上輩子拯救了地球」　告白藏20年情書：我永遠的小女孩

具俊曄娶大S「上輩子拯救了地球」　告白藏20年情書：我永遠的小女孩

南宮珉要結婚了！公開交往陳雅凜7年　3優點打動她…私下甜喊：寶寶～

南宮珉要結婚了！公開交往陳雅凜7年　3優點打動她…私下甜喊：寶寶～

妹子騎士「被大車陰了」　紅燈18秒還是衝超驚險

妹子騎士「被大車陰了」　紅燈18秒還是衝超驚險

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面