罵蔣萬安「像起乩」遭轟沒口德　陳時中道歉了

記者呂晏慈／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中28日喊話對手要有口德，遭國民黨台北市長參選人蔣萬安回嗆，陳日前批評自己「像起乩」才沒口德，對此，陳時中29日上午受訪表達歉意稱，「我說他起乩或什麼，沒有口德，我跟他致歉」。

▲陳時中今天上午前往東門市場拜票。（圖／記者黃國霖攝，下圖同）

陳時中今天上午前往東門市場掃街拜票，媒體關注，蔣萬安日前拋出在1年內讓大巨蛋完工的政見，被陳批評「很難相信」等語？陳時中說明，他是用相關事務舉例，例如蔣萬安念念不忘的調閱小組內容及資訊，當時蔣萬安擔任主持人（指召委），確實也負責整體的事情，然後去年已經辦完的事情，今年他又提出來，這樣反反覆覆，如果以反反覆覆的態度而言，未來蔣萬安當行政首長，是不是也會反反覆覆，讓任何事情都難以進行？

媒體追問，蔣萬安批評陳時中提出的寵物政策是「拿香跟拜」，並指陳時中罵自己「起乩」才是沒口德？陳時中表示，一個好的政策沒有所謂「拿香對拜」，不要變成「割稻尾」就好，他主張寵物友善城市，這是現代城市的標準，各個候選人都會提出相關政策，接下來就看大家執行力怎麼樣；他並指，「我說他起乩或什麼，沒有口德，我跟他致歉」。

此外，對於民間團體原本規劃舉辦中正紀念堂轉型活動，但後來取消一事，陳時中說，蔣萬安自詡「後人」，也許中正紀念堂或相關事務，當事人能夠趕快表達一個態度，也是一個不錯的方向。

另有媒體關注，有位新竹媽媽透過臉書細數新竹市前市長林智堅的政績，卻被「柯粉」出征到關帳號，怎麼看這個網路的現象？陳時中回應，希望大家將心比心，對於個別人發表意見，用這種霸凌的手法，不是其所樂見，盼大家互相尊重。