高鐵國慶狂銷近30萬張票「客滿時段出爐」　車廂換氣神物首曝光

▲高鐵車廂空氣循環換氣，每7分鐘完成一次循環。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

國慶連假將至，高鐵狂銷近30萬張車票，三大尖峰客滿時段曝光，包括連假前一天下午1時後、連假首日下午1時半之前等南下班次幾乎客滿，最後收假日上午9時後北上也較滿，因應大量旅客，高鐵車廂換氣循環神物今也首度曝光，「循環換氣裝置」可不斷引進車廂外新鮮空氣，每7分鐘可完成一次空氣置換。

高鐵自10/7至10/11國慶疏運期間開出824班次，各車次均有自由座，高鐵南港站長劉和鎮表示，高鐵國慶疏運有5天，到今天早上已經預訂約30萬張左右車票，熱銷時段是在10/7下午跟10/8上午，10/10上午10時到晚間10時30分是北上較為熱銷，疏運期間824班次都有自由座，雖然熱銷區段訂位滿座，旅客有搭乘需求還是可使用自由座。

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▲高鐵南港站長劉和鎮。（圖／記者李姿慧攝）

根據高鐵官網顯示，10/7連假前一天下午1時過後南下車次幾乎客滿，10/8連假首日下午1時35分前班次也幾乎客滿，10/10上午9時過後北上車次也幾乎快滿。

劉和鎮指出，台灣高鐵為了讓旅客對營運安全跟防疫作為，即日起設置安心乘車專案，有四大企劃，包括安心、防疫、災害預防、旅服設施及鐵路安全等企劃。

▲▼高鐵車廂換氣設備首度曝光，每7分鐘換氣一次。（圖／記者李姿慧攝）

高鐵公司表示，為服務疏運人潮，車站及列車除定期進行清潔消毒、落實防疫外，網站首頁即日起也新增「安心乘車」專區，其中「車廂內換氣」說明，搭配實際測試影片，讓旅客可以直接看見高鐵車廂經由持續換氣，可在7分鐘左右完成全車廂空氣更新的循環效率，確保車廂內空氣流通。

高鐵車廂換氣神物今也首度曝光，車廂下方可引進新鮮空氣，從空調裝置倒流入車廂內，之後再從座椅下換氣裝置排出，高鐵公司車輛維修部資深經理高常修表示，列車從整備後駕駛啟動，就會連續進行車廂內換氣，平均每7分鐘完成一個循環換氣，保持車廂內空氣流通，確保車廂內空氣品質。

▼高鐵南港站長劉和鎮。（圖／記者李姿慧攝）

