用路人注意！國慶倒數　今23：00起分階段交管

▲雙十國慶即將到來。（資料照／記者呂佳賢攝）

記者皮心瑀／台北報導

配合國慶大會各項活動，總統府週邊區域自26日23時起，分階段實施夜間標點畫線作業等各項交通管制措施。

慶籌會表示，因應總統府光雕展演，凱達格蘭大道(重慶南路到懷寧街間)從9月30日零時起，至10月11日6時止，實施全線車輛管制；光雕展演活動只管制車輛，不管制人員，歡迎有興趣的民眾，於10月6日至10日，每日18時至22時，與親友一同到府前廣場，觀賞光雕展演。

另外，國慶大會預演活動將於10月7日10時30分至17時於府前展開，周遭區域將實施車輛管制，今(111)年開放民眾於總統府前南北廣場觀看，請務必配合各項防疫措施。

慶籌會指出，10月10日國慶當日，總統府周遭將配合國慶大會活動，實施兩階段交管，第一階段於核心區域進行人車管制，時間自10月9日22時至10日13時；第二階段於周遭區域，實施車輛管制，時間自10日零時至13時，請民眾提早出門，遵守現場交管人員指揮，改道通行。

慶籌會也提醒，國慶日當日總統府前的升旗儀式，因實施人員及車輛管制，依往例未開放民眾觀禮，相關交管訊息可至國慶網站瀏覽查詢。另外也請受邀觀禮的民眾，儘量搭乘大眾運輸工具前往參加活動，避免壅塞造成不便。

慶籌會強調，國慶活動期間防疫不能鬆懈，參與國慶大會的民眾，請務必遵守中央流行疫情指揮中心的防疫相關規定，若有發燒（額溫≧37.5℃、耳溫≧38℃）及呼吸道相關症狀或味覺喪失，腹瀉等情況的民眾，請勿參加。

▲配合國慶大會各項活動，總統府周邊將進行交管。（圖／國慶籌備委員會提供）