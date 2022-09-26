　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

用路人注意！國慶倒數　今23：00起分階段交管

▲▼國慶國軍空中操演試航。（圖／記者呂佳賢攝）

▲雙十國慶即將到來。（資料照／記者呂佳賢攝）

記者皮心瑀／台北報導

配合國慶大會各項活動，總統府週邊區域自26日23時起，分階段實施夜間標點畫線作業等各項交通管制措施。

慶籌會表示，因應總統府光雕展演，凱達格蘭大道(重慶南路到懷寧街間)從9月30日零時起，至10月11日6時止，實施全線車輛管制；光雕展演活動只管制車輛，不管制人員，歡迎有興趣的民眾，於10月6日至10日，每日18時至22時，與親友一同到府前廣場，觀賞光雕展演。

另外，國慶大會預演活動將於10月7日10時30分至17時於府前展開，周遭區域將實施車輛管制，今(111)年開放民眾於總統府前南北廣場觀看，請務必配合各項防疫措施。

慶籌會指出，10月10日國慶當日，總統府周遭將配合國慶大會活動，實施兩階段交管，第一階段於核心區域進行人車管制，時間自10月9日22時至10日13時；第二階段於周遭區域，實施車輛管制，時間自10日零時至13時，請民眾提早出門，遵守現場交管人員指揮，改道通行。

慶籌會也提醒，國慶日當日總統府前的升旗儀式，因實施人員及車輛管制，依往例未開放民眾觀禮，相關交管訊息可至國慶網站瀏覽查詢。另外也請受邀觀禮的民眾，儘量搭乘大眾運輸工具前往參加活動，避免壅塞造成不便。

慶籌會強調，國慶活動期間防疫不能鬆懈，參與國慶大會的民眾，請務必遵守中央流行疫情指揮中心的防疫相關規定，若有發燒（額溫≧37.5℃、耳溫≧38℃）及呼吸道相關症狀或味覺喪失，腹瀉等情況的民眾，請勿參加。

▲▼配合國慶大會各項活動，總統府周邊將進行交管。（圖／國慶籌備委員會提供）

▲▼配合國慶大會各項活動，總統府周邊將進行交管。（圖／國慶籌備委員會提供）

▲▼配合國慶大會各項活動，總統府周邊將進行交管。（圖／國慶籌備委員會提供）

▲▼配合國慶大會各項活動，總統府周邊將進行交管。（圖／國慶籌備委員會提供）

▲配合國慶大會各項活動，總統府周邊將進行交管。（圖／國慶籌備委員會提供）

►新手爸媽必備！Combi育兒組合超優惠　優雅解決尿布異味

► 東森獨家 聲寶品牌月!下單抽電視、買就送家電!

ET快訊
變天時間出爐！半個台灣轉雨「溫差破10度」
快訊／火辣寫真剛發　女星南京東路車禍「遭大貨車撞擊」
被張淑娟「一句話」逼哭！　他鐵口預言：陳時中已經輸了
快訊／16天7度無預警停電！高雄今換「這一區」
游鴻明23歲正妹女比基尼激辣　太逆天網看呆
周玉蔻嗆沒約過蟑螂上節目　徐巧芯貼出訊息打臉
四分之一用戶想退訂！　Netflix這2大缺點是致命關鍵

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「當著女孩媽面前性侵她」！侯友宜警大博士論文曝　42名被害人慘案

藍控劉建國競總是違建　地主打臉：合法建物「是否拆除青埔宮？」

黃珊珊批周玉蔻「脫離人性紅線」　籲選民下架「助紂為虐的陳時中」

周春米煮澎湃海鮮鍋燒麵　自曝人生2大遺憾

被張淑娟「一句話」逼哭！　他鐵口預言：陳時中已經輸了

周玉蔻猛打蔣萬安身世！　侯友宜嘆：到底跟選舉有什麼關係？

周玉蔻嗆沒約過蟑螂上節目　徐巧芯貼出訊息想打臉也被網酸

被質疑與陸勾搭　柯文哲批：曹興誠個性180度轉換「發生什麼事」

高雄漁業界挺「邁」大團結　組後援會表態力挺他競選連任

盧秀燕競總「揪市民當主委」　外觀不掛大頭照！整棟粉色好醒目

下鍋前的難分難捨！ 蛤蜊伸舌頭互打還親親

陸男童坐滑板極速溜斜坡！　高中生「肉身攔住」神救援

開業38年岡山統一戲院熄燈　老闆落寞坐大廳：我心淌血

夏宇童《玩很大》砸傷李哲言 內疚3度道歉...他暖回：我很好！

智利出現5M巨大地震魚　漁民驚：傳說是真的！

陳立農告白張藝凡她秒答應XD　最後一刻「推開她擋水」超暖

吳姍儒5月孕肚看不出「辣露小蠻腰」　許願：小孩不要像我爸就好！

中油天然氣注儲桶氣爆！　桶蓋噴飛竟是「土蜂害的」

熱心女見車禍秒衝消防局求助 男暖幫扶機車！網：最美風景

虞書欣《小森林》攻陷直男　張彬彬「嘴說不要但全照做」

「當著女孩媽面前性侵她」！侯友宜警大博士論文曝　42名被害人慘案

藍控劉建國競總是違建　地主打臉：合法建物「是否拆除青埔宮？」

黃珊珊批周玉蔻「脫離人性紅線」　籲選民下架「助紂為虐的陳時中」

周春米煮澎湃海鮮鍋燒麵　自曝人生2大遺憾

被張淑娟「一句話」逼哭！　他鐵口預言：陳時中已經輸了

周玉蔻猛打蔣萬安身世！　侯友宜嘆：到底跟選舉有什麼關係？

周玉蔻嗆沒約過蟑螂上節目　徐巧芯貼出訊息想打臉也被網酸

被質疑與陸勾搭　柯文哲批：曹興誠個性180度轉換「發生什麼事」

高雄漁業界挺「邁」大團結　組後援會表態力挺他競選連任

盧秀燕競總「揪市民當主委」　外觀不掛大頭照！整棟粉色好醒目

《阿姆斯特丹》「再次解謎」震驚美國懸案！克里斯汀貝爾、瑪格羅比與約翰大衛華盛頓破解史上最大陰謀

薛仕凌演狗仔！臥底放蛇反遭色誘　揭娛樂圈最⿊性醜聞

有錢再還免利息！命理師沈嶸幫40徒買房「無痛付頭期」

這指標崩潰「美股還會跌？」　散戶越接越慘

汽機車也有！執行署拍賣會50元起標　土地、股票、珠寶通通賣

俄羅斯第一批「動員兵力」抵達基地！　將在克里米亞接受訓練

咖啡控買起來！全聯多款濾掛、咖啡豆「買1送1」　優惠一次看

剛果歹徒闖收容所擄幼童不成　虐黑猩猩寶寶拍片討「6位數贖金」

【英語多益通】搶出國快預訂機票　英文怎麼說？

「當著女孩媽面前性侵她」！侯友宜警大博士論文曝　42名被害人慘案

花防部士兵救援畫面曝！他滿臉驚恐癱坐椅上　迷彩衣一脫驚見「蜂窩血彈痕」

政治熱門新聞

台南市副議長林炳利病逝！　享壽60歲

周玉蔻才嗆「我喜歡被告！」　今鞠躬道歉

最新民調：北市蔣萬安27.76%居冠　竹市高虹安26.01%狠甩藍綠

快訊／徐巧芯宣布：即起拒上「周玉蔻任何節目」

周玉蔻猛攻緋聞案　北市預測當選率曝

蔡玉真向張淑娟道歉　「我自始至終無意說出真正女主角姓名」

日本不認高端　矢板明夫：做得不對

被周玉蔻酸「太醜」　柯：祝福！

周玉蔻猛打緋聞案　他曝民進黨背後盤算：很多人都掉進陷阱了

快訊／周玉蔻再喊支持陳時中　「不趕柯文哲出政壇我就不姓周」

爆柯文哲「調情」！　周玉蔻：偷跑到我辦公室密談一個小時

大場面！徐巧芯酸爆周玉蔻「要被告了才道歉」

周玉蔻緊咬身世！喊話「快來告我」　蔣萬安：選舉要有底線

綠營全面攻擊高虹安！吳子嘉曝背後原因

更多熱門

相關新聞

國慶連假國5塞13小時　車程增5倍

國慶連假國5塞13小時　車程增5倍

國慶三天連假將於下週登場，交通部高速公路局表示，連假三天國道五號都將出現壅塞，一天的壅塞時間可能長達13小時，行車時間為平日5倍以上，建議民眾搭乘大眾運輸，可節省30分鐘以上車程。

雙十將至！國軍這三天進行空中演練　慶籌會：喚醒你的將是直升機

雙十將至！國軍這三天進行空中演練　慶籌會：喚醒你的將是直升機

「守土衛國」畫面曝光！　台南武陣首登國慶舞台

「守土衛國」畫面曝光！　台南武陣首登國慶舞台

台鐵搶通2路段今復駛！旅客回流了　國慶東部訂票「增近1成」

台鐵搶通2路段今復駛！旅客回流了　國慶東部訂票「增近1成」

國慶空中操演今晨試航　阿帕契、黑鷹等飛越總統府上空

國慶空中操演今晨試航　阿帕契、黑鷹等飛越總統府上空

關鍵字：

國慶

讀者迴響

熱門新聞

快訊／拓也哥逝世！家人發文證實

快訊／劉雨柔離婚！

孫生突譙女友「假人設」：真覺得噁心

浴室矽利康發霉！網曝神招

驚見爸媽Google搜尋紀錄　兒當場崩潰大哭

富家女故宮看展後墜B2　昏迷指數3搶救中

台「第一女優」爆重回日本拍AV！

一夜連3震！今晨最大規模4.2　6縣市有感

能牽手走一輩子「3對超甜星座CP」

即／張淑娟捲「晶華緋聞案」怒告！周玉蔻道歉了

17歲女淪寮國豬仔！　逃跑失敗被逼當眾口交

中間是狠角色　左右車貼防撞板

紅隊隊員「輸了沒關係」　江宏傑怒

外媒爆iPhone 15　Ultra型號取代Pro Max

全家發票中獎名單一次看！

更多

最夯影音

更多
下鍋前的難分難捨！ 蛤蜊伸舌頭互打還親親

下鍋前的難分難捨！ 蛤蜊伸舌頭互打還親親
陸男童坐滑板極速溜斜坡！　高中生「肉身攔住」神救援

陸男童坐滑板極速溜斜坡！　高中生「肉身攔住」神救援

開業38年岡山統一戲院熄燈　老闆落寞坐大廳：我心淌血

開業38年岡山統一戲院熄燈　老闆落寞坐大廳：我心淌血

夏宇童《玩很大》砸傷李哲言 內疚3度道歉...他暖回：我很好！

夏宇童《玩很大》砸傷李哲言 內疚3度道歉...他暖回：我很好！

智利出現5M巨大地震魚　漁民驚：傳說是真的！

智利出現5M巨大地震魚　漁民驚：傳說是真的！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面