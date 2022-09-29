「天災慰問曝仍存善意空間」　民眾黨團籲蔡政府重啟兩岸對話





▲民眾黨團29日「台美中關係成世界焦點，我們準備好了嗎？」記者會。（圖／民眾黨團提供）

記者蘇晏男／台北報導

兩岸緊張情勢漸增，民眾黨立法院黨團指出，有媒體民調顯示蔡政府兩岸政策不滿意度超過5成，凸顯國防安全不能只依靠美國的善意與協助，更需要與對岸保持實質有效的溝通。為此，民眾黨團今（29日）召開記者會，呼籲政府善用美方善意，讓台灣得以實質參與國際事務，同時與中國展開交流，促進兩岸情勢穩定。

黨團總召邱臣遠指出，美國總統拜登日前第四度表態，「若台灣遭受前所未有的攻擊，美國將出兵協防台灣」，然而白宮同樣第四度聲明一中政策沒有改變，美國對台海採戰略模糊政策，就是希望達到「雙重嚇阻」作用，一方面告訴北京、一方面向台北傳達，不希望雙方輕舉妄動的訊息。

邱臣遠表示，近日美國參議院外委會通過《台灣政策法》，提供5年65億美元軍援，平均每年約新台幣400億元，不過美國內部也有擔憂該法將升高兩岸情勢的聲音，且內容也有所調整，最初草案中的台灣辦事處改名，從「強制」變為「建議」，列名「主要非北約盟友」也改為同等規格待遇。因此可預期美對台的援助不會低於烏克蘭，但美國是否出兵不取決於拜登意志，還需要國會同意，蔡政府與其拿拜登的言論來大內宣，不如務實為台灣找出路。

邱臣遠指出，對於天然災害，兩岸相互表達慰問，都顯示雙方存在善意的空間。邱臣遠強調，蔡政府不該放棄把握和平的機會，若要得到國際輿論支持，我們必須溝通到最後一刻，因此兩岸一定要重啟對話，讓熱線接通，避免誤判情勢。

立委張其祿表示，經濟部、陸委會過去相繼向民眾宣稱「一旦反萊豬公投通過，將衝擊台美TIFA和BTA等貿易協定進程」，如今公投結束近一年，還是看不到TIFA或BTA的實質進展，究竟是美方不願與台灣建立實質的雙邊經貿關係，還是這幾年來蔡政府都在大內宣欺騙人民？

張其祿指出，自從8月中共繞台軍演以來，不只中共東風彈道飛彈越過台灣本島領空上空，隨後的無人機襲擾、中共軍機跨越海峽中線、中共軍艦在東部海域「站衛兵」，已成為台灣民眾的「新常態」，面對這些灰色地帶戰略的威脅與文攻武嚇，台灣民眾並非無感。台灣民意基金會民調顯示，民眾對兩岸政策不滿意度創新高，「一點也不滿意」從5月的20.2%飆增至24.3%，對於蔡英文總統兩岸政策大致不滿者，也創2019年12月以來新高。