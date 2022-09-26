批民進黨團「民主之恥」　民眾黨團：用國家機器追殺高虹安　

▲左起民眾黨立委邱臣遠、蔡壁如。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

針對民眾黨新竹市長候選人高虹安博士論文涉抄襲疑雲，民進黨立法院黨團行文資策會索資，黨團總召柯建銘更批高不專業，指資策會研究及財務計畫都要送行政院審查通過，委辦、補助經費都送立法院審議。對此，民眾黨立委邱臣遠今（26日）以黨團總召身分批評，民進黨團為打選戰傾全黨之力，府黨一體，搭配媒體與側翼一條龍，用國家機器追殺個人、追殺在野黨，這種行為是民主之恥，非常不恰當。

邱臣遠表示，由柯建銘總親自壓陣，給予資策會強大壓力，鉅細靡遺針對個別立委資料提出索資，而不是就科專計畫與報告、整體人事、過去預算等提出索資，反觀在野黨過去因問政及監督需要，索取政府標案、採購、會議記錄等屬於可提供的資料，卻不如這般順利及有效率。

邱臣遠指出，民進黨想做什麼就做什麼，在野黨對疫苗等重大問題的索資，卻經常遇到困難，立法院不該淪為民進黨打擊政敵的工具，資策會也早已說明高虹安的博士論文並沒有侵權，柯建銘就該適可而止，民進黨也不要再敗壞台灣政治文化了。

對於柯建銘的批評，高虹安今早也列4點聲明駁斥，並砲轟「造謠抹黑變成選舉主軸！民進黨和柯建銘沒有下限嗎？」