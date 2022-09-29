苗栗仙山再傳墜崖！採藥女摔深谷身亡　距醫師娘陳屍處僅20m

▲苗栗獅潭仙山28日傳出山客墜落50米山坡死亡意外，救難人員利用軟擔架包覆，採人力搬運下山。（圖／記者蔡文淵翻攝）

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗縣獅潭鄉仙山24日發生女性登山客摔落30米山坡意外，所幸當事人只有擦挫傷，28日下午又再傳出有人墜落山坡，一名55歲婦人獨自上山採藥，不慎摔落50米深山坡，警消獲報前往救援，接觸傷者後發現婦人已經明顯死亡，救難人員利用軟擔架包覆並採人力搬運下撤，交由勤區警方處理。

苗栗縣消防局28日下午15時許接獲仙山登山民眾報案稱，發現有人墜落山坡，呼喊沒有反應，趕緊通報消防隊救援，獅潭消防分隊派出8名警義消出勤救援，到達疑似墜落點後，救難人員架繩索下切搜索，大約在墜落點50米深處山坡發現墜落婦人，不過，婦人已經明顯死亡，救難人員利用軟擔架包覆並採人力搬運下山，傍晚17時30分左右到達仙山靈洞宮停車場，交由獅潭警方處理。

這起山域墜落意外的目擊者是一對來自台中的夫妻登山客，據了解，墜落山坡死亡的婦人是獨自一人上山採藥，救難人員在疑似墜落點發現當事人的手機和拖鞋，接觸傷者後發現婦人身體多處嚴重創傷，已無生命跡象，目前知道死者是55歲彭姓婦人，戶籍在竹南，獨自在獅潭租屋，警方已通知家屬協助調查。

9月24日仙山三角點附近發生女性登山客墜落山坡受傷意外，距離100公尺左右，28日另一名女性山友再次發生墜落死亡意外，去(110)年10月附近也發生墜落死亡意外，一名來自台中的醫師娘登山客下山時疑似拉錯攀繩不慎墜落山谷身亡，警消表示，這次墜落意外發現死者的地點和去年醫師娘陳屍處相距不到20公尺，救援的警消也相當詫異!而這起意外的過程和原因警方還需要調查。

苗栗仙山是台灣熱門的小百岳之一，三角點海拔967公尺，屬破碎岩石地形，部分坡度陡峭、也有幾段路線登山客須藉助攀繩與一定過地技巧，攀登難度中等。路線部分點上有志工架設繩索供山友拉繩攀爬，惟部分架繩因風吹日曬老化甚至有斷裂之虞。警消提醒登山不可單獨行動，還必須要有合適裝備，評估自我能力，以維護登山活動安全。