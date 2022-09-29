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商品堆櫃檯卡位排隊！大嬸被超市店員勸　翻臉嗆「我不買我最大」

▲超市,結帳（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲超市結帳櫃台空間有限。（示意圖，與本文無關／取自免費圖庫Pixabay）

記者崔子柔／綜合報導

一名超商店員表示，有時會遇到客人還沒要結帳，就把商品丟在櫃檯繼續逛，影響到其他客人，他昨（28）日提醒一名女客人後，對方竟氣得直接不買走人，還上網留下一星負評說「我不買我最大」。

原PO在臉書社團「爆怨公社」發文表示，客人如果還沒要結帳就把商品堆在櫃檯，不但會和其他客人的商品搞混，而櫃台空間也會受到影響，真正要結帳的人反而沒有地方好好裝袋，但碰上這種情況，多數客人都能好好溝通。

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原PO提到，他昨日看見一名女客人這麼做，就說「不好意思，下次還沒結帳的話，東西請不要先堆放在櫃檯喔」，並提醒店內有菜籃跟推車可以使用，沒想到該女竟氣得把所有商品丟在櫃台就走人，還上網留下一星負評，說「剛開始排隊人多，我不想等，再去看其他東西不行嗎？我不買我最大」，更酸店員「如果上班那麼痛苦可以回家，別人不用忍受你的態度」，讓原PO相當無奈。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook）

▲網友發文。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

不少網友認為該名女客人的行為不合理，紛紛留言表示，「本來櫃檯就是要結帳，不是給他放東西的」、「曾有客人說顧客至上，但我覺得客人是欠教育，不是每個奧客都可以慣著」、「如果排隊那麼痛苦可以直接回家，沒人需要忍受你的態度」、「為何自私的理所當然理直氣壯」、「現在很多人的心都玻璃做的」。

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