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「最容易搞小三」3星座老公！認識妹子就暈爆　破解法看這

▲▼外遇,摩鐵,偷吃,小三,小王。（示意圖／ETtoday資料照）

▲專家分析最容易外遇3星座，你老公上榜了嗎？（示意圖／本報資料照）

記者李佳蓉／綜合報導

每個女孩內心都渴望找到能攜手共度下半輩子的好老公，對自己溫柔體貼、對婚姻忠誠又專一。若不想以離婚悲劇收場，不妨先聽聽塔羅牌老師艾菲爾的建議，他分享3個「最容易搞小三」的星座男名單供大家參考，並分析若另一半上榜，可能出現的問題在哪，又該如何破解及防範，一次教會你。

最容易外遇的3個星座老公（請同時參考太陽、上升）：

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1.東沾西碰雙子男

雙子座遇到別的女生容易昏頭，但除了罵人外，也要了解他們腦袋瓜裡在想什麼。其實雙子座很少有「刻意犯罪」的念頭，但問題出在「實在太好奇、太不專注」，什麼事都喜歡接觸、什麼人都愛沾一下，完全不設防，若面對心懷不軌的女生，只要雙子座覺得有趣，心就可能被偷走。

＊若要避免上述情況發生，只要多多參與雙子座的生活就行了，別讓他獨自接觸新事物，而是一同在這世界冒險。

2.寂寞難耐天秤男

男生明明知道被戳破的痛苦遠高於偷情時的歡愉，但仍想外遇的原因就在於「害怕寂寞」，尤其是天秤座更想隨時有人陪。加上他是一個喜歡展現的星座，有新鞋就期待眾人稱他有品味；工作升遷，就希望同事一起喝酒慶祝，若此時有個狐狸精瘋狂灌迷湯，讓他心生「怎麼有人這麼懂自己的好」的念頭那就危險了，這時會馬上拿你和對方比較，得到對方比較懂他的結論，此時內心就會立即失衡。

＊要避免這情況很簡單，就是偶爾捧捧老公，讓他飛上雲端，讓他知道你以他為榮，就能守住他的心。

3.不理解就扣分的水瓶男

除了肢體親密接觸外，愛情真正的快樂來自雙方內心交流與理解，這對於水瓶座尤其重要，幾乎是判斷愛人「唯一標準」。當他與你有爭執時，不會客觀反思誰對誰錯，而是鑽牛角尖覺得兩人居然這麼不合，此時若出現一個能理解他的女孩，倆人感情就會出現裂痕。此外，不甘於平淡的水瓶座，總希望自己人生是特別的，容易對老夫老妻的相處模式感到倦怠。

＊理解的前提是對話，和水瓶座老公相處絕對不能沉默，必須時常溝通、心靈交流，讓他覺得你絕對是此生最懂他的人。

▲▼ 鑽戒,戒指,結婚, 。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲婚姻需要好好經營，就能防老公外遇。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

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