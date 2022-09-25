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農業經營準備金「最高2年72萬元」　鼓勵青年返鄉務農

▲農委會「青年農民農業經營準備金」開放申請。（圖／農委會提供）

▲農委會「青年農民農業經營準備金」開放申請。（圖／農委會提供）

記者楊惠琪／台北報導

為鼓勵青年返鄉，改善農業勞動力老化，農委會開辦「農業經營準備金」，提供青農強力後盾，今年下半年已開放申請，即日起至10月10日可線上申請，只要年滿18到45歲，實際從事農業生產並具有農業經營場域的新進農民，即可獲得最高2年72萬元的「農業經營準備金」。

農委會指出，國內目前從農人口平均達63歲，為了鼓勵青年優秀人才投入農業，推出「青年農民農業經營準備金」方案，避免新進農民剛入行，因收入不穩定就退出農業。

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「農業經營準備金」針對18至45歲，從農未達2年的新進農民，有實際從事農業且非受顧於他人的青年農民，具有農業經營技術及農業經營場域者，只要是農業公費專班畢業或高中職以上農業相關科系畢業，或農業專業訓練時數達150小時或農業學分數達9學分者，只要準備申請書、農業經營規劃書，以及相關佐證及具結資料，即可提出申請。

本次申請期間自即日起至10月10日止，採線上報名，有意者可至農委會「農業經營準備金線上申辦整合系統」辦理，如有問題，可撥打免費諮詢專線0800-508-598（週一至週五09:00~17:30）。
 

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