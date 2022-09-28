LIVE／明天宣布10月13日開國門　指揮中心最新說明

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中央流行疫情指揮中心今（9/28）日14:00召開記者會，由指揮官王必勝說明最新疫情。指揮中心分兩階段鬆綁邊境檢疫及社區防疫措施，第一階段將於明日起實施。而行政院長蘇貞昌上午重申，如果本週疫情能掌握，將一如當初的預告，明日宣布10月13日開放國門。

根據指揮中心先前規劃，因應邊境逐步開放，入境居家檢疫措施採兩階段方式調整，第一階段為自9月29日零時起調整前3天居家檢疫處所為「1人1室」；第二階段將視疫情發展，適時放寬入境人員免居家檢疫，改採7天自主防疫，預計在10月13日實施。

第一階段將於明日起實施，包含入境總數放寬為每週6萬人次，入境取消唾液PCR改採快篩、居家檢疫改為全程可1人1室等。而蘇貞昌上午視察桃園機場時指出，如果本週疫情確實如指揮中心預判，明日的行政院會聽指揮官報告後，各部會形成共識，就有可能明天由指揮中心來宣布，也就是一如當初的預告，在10月13日開放國門。

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▲指揮官王必勝說明。（圖／指揮中心提供）

國內近期疫情微幅上升，連續兩日本土病例高於上週同日，而昨日單日新增45608例本土個案，也重返4萬大關，相關疫情狀況還有待觀察。

不過，在昨日的疫情記者會，發言人莊人祥被問到疫情微上升是否會影響邊境開放？他回應，「現在看起來這週疫情跟上週比有稍微上升一點點，但似乎比最高點的那週，9/11至17要低，所以當然目前都還在屬於高原期，什麼時候會再往下要觀察。」他強調，之前預期整個疫情高峰在9月中下旬，目前都還在預期中。

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