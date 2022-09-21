台東震災戶減免稅捐「從優從寬」　稅務局設服務櫃台專人協助

▲災害損失申請稅捐減免全攻略。（圖／台東縣政府提供）

記者王兆麟／台東報導

近日花東地區頻繁發生地震，造成台東縣內民眾財產損失，台東縣長饒慶鈴特別責成台東縣稅務局結合國稅局台東分局及監理站，主動協助及輔導受災戶申請各項國地稅等減免，包括房屋稅、地價稅、使用牌照稅、娛樂稅、所得稅、燃料費等，以從寬、從優方式辦理。

台東縣稅務局表示，將主動洽詢鄉鎮市公所提供災戶清冊，派員現勘，提供關懷稅捐減免措施，並設專人服務櫃檯服務，提供快速受理受災戶各項捐減免申請。相關災後損失減免申請及聯繫資訊如下，地方稅減免請向台東縣稅務局申請，包含「房屋稅」，若房屋毀損3至5成將減半徵收、毀損5成則免徵，請洽089-231600#277、282；「地價稅」，因山崩、地陷、流失、沙壓等無法使用土地將免徵，洽089-231600#262；「使用牌照稅」，汽車/機車151c.c.以上因災害向監理站報停或報廢，計算至停用或報廢前1日，或30日內可修復者，應檢具修車廠及里長證明，按修車日數減免，洽089-231600#275；「娛樂稅」，因災害暫時無法營業，將扣除未營業天數，以實際營業天數計算查定娛樂稅，請洽089-231600#280。

另針對國稅減免則請向國稅局台東分局申請，如「營利事業所得稅」，對於建築物、機械、器具遭受災害滅失者，應按該損壞部分所占該項資產之比例，按該項資產帳面未折減餘額計算，及商品、原料、物料、在製品、半製品及在建工程等，有確實證明文據者，應依據有關帳據核實認定，請洽089-360001#111。

而「綜合所得稅」，若房屋全部受損，原則以發生年度之房屋評定現值認列；房屋半倒半毀、屋瓦、門窗及裝潢，以修理費憑證核實認列；傢俱、電器及交通工具，若無法修復者，以原購價格折舊認列，若可修復者依修理費核實認列；衣物日常用品，因無法提出證明者，其損失金額以不超過當年免稅額合計數為限，洽089-360001#201。對於「汽車燃料費」減免請向台東監理站申請，如汽車報廢，計徵到災害前1日、若為汽車修復，則按修車日數減免，請洽089-311539#193。

台東縣稅務局提醒民眾，若遭受災害損失時，可先拍照留存後清理，並在災害發生後30日內，檢附損失清單及證明文件向國稅局、稅務局、或監理站報備，即可申請減免稅捐，詳細申辦情形請上台東縣稅務局網站（https://reurl.cc/NRDMkn）、國稅局台東分局網站（https://reurl.cc/0XnMjx），各項業務若有疑問，歡迎民眾洽詢。

