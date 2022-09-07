社區中秋摸彩連中2大獎！他拒絕捐出遭住戶噓爆…網傻了：你會捐嗎

▲若是連續中2項大獎，應該捐出來嗎？（示意圖／免費圖庫pixabay）

網搜小組／柯振中報導

憑運氣抽到的錢，為什麼要被唾棄？一名女子日前參加社區的中秋晚會，晚會當中有一人連續抽中2份大獎，總共是6,000元紅包，卻因為不願意捐出一包提供抽獎，竟然因此導致其他住戶不滿，讓她相當傻眼，「如果是你，你會捐出3,000元的紅包嗎？」

這名女子在PTT上分享，每年社區都會舉辦中秋晚會，晚會上會準備7、80份獎品及紅包，而今年的壓軸最大獎，是2份3,000元的紅包。

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女子指出，此次有位住戶運氣相當好，連續2次抽中了3,000元紅包，等於一人拿走了6,000元，當時主委詢問，能否捐出一包，讓其他人繼續抽獎、同樂。沒想到，該名住戶搖頭拒絕，卻引來台下一片唏噓聲，場面一度變得相當尷尬。

▲該名得主連續摸到2項大獎，拒絕捐出遭住戶噓爆。（示意圖／免費圖庫pexels）



後來是主持人打圓場，恭喜該名得主，才將事件帶過。這也讓女子思考，畢竟是透過公平、公正的抽獎環節獲得的獎項，「我在想，如果是我，我應該也不會捐出紅包」，但台下又有300多人期盼得主捐出，並不斷發出呼喊，「真的很為難耶！如果是你，你會捐出3,000元的紅包嗎？」

貼文曝光後，引起熱烈討論，不少網友留言力挺，「誰想？不要情緒勒索欸」、「主委自己不加碼，笑死」、「噓的人自己怎麼不捐？這主委也好笑，沒套好就要人家捐，沒被罵就不錯了」、「為什麼要捐？底下噓聲的人會把樂透捐出來嗎？」

不過，也有人認為，反正都住在同個社區，以後抬頭不見低頭見，捐一包出來同樂應該無妨，「我的話會捐，因為已經有一包了，另一包給大家同樂覺得很好」、「會啊～3千小錢做面子無妨，大家以後還是常遇到」、「中兩包捐一包還好吧？」

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