73歲帕金森氏翁是性侵狼！2度騎4輪車追逐慢跑少年　拖進樹叢硬上

▲少年慢跑時2度遇變態，慘遭白髮翁騎四輪車追逐，拖進樹叢性侵。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者翁子皓／桃園報導

桃園一名患有帕金森氏症的老翁，3年前他73歲時騎著改裝過的四輪機車巡視稻田，見一名14歲少年常在附近跑步，竟心生歹念，2度追逐少年，將對方拉到附近的樹叢中，性侵得逞。桃園地院審結，依成年人故意對少年犯強制性交罪，判處老翁有期徒刑8年，仍可上訴。

判決書指出，少年因患有自閉症，父母決定讓他去跑步，來治療、教育他，跑步路線由少年父親先陪他跑過好幾年讓他熟悉路線，確認他交通安全無虞後，才讓他自己跑。少年2019年7月7日中午出發去跑步，不料跑到一半，他看到一名白髮微禿的老翁，騎著四輪機車從後方追逐而來，他感到很害怕，於是拼命的跑，但最後仍被老翁追上。

老翁把少年抓進樹叢裡，脫下少年的褲子，過程中少年數度反抗，大喊「我等等要出去玩，你放我走」、「救命」、「救命！這個變態老頭要性侵我」等語，但老翁怒罵「你敢走你爸媽就會罵你、處罰你」、「再喊你就死定了」，並壓住少年的手，讓他無法逃走。

事後少年認為老翁已被抓去坐牢，所以還是常在同一地方跑步，不料2020年6月10日傍晚在相同路段慢跑時，又再次遇到這名老翁。老翁一樣騎著四輪機車追逐少年，將對方帶進草叢裡，用雙手緊緊抓住少年的頭，老翁離開前還給少年100元，恐嚇說「如果你敢跟爸媽說的話你就倒楣」。

少年父母表示，少年7月間某日出門去跑步，當時他們家約好跑完要去大溪老街玩，通常少年會準時返家，但那天他卻大遲到，等少年回來後，在車上有不停問他發生什麼事情，他都不說，看起來很緊張、怪怪的，像是因為恐懼不敢提起，但兩人也找不到兒子心神不寧的原因。直到2020年6月10日少年跑完步，一進門就拿出口袋中的100元，緊張的問父母「該怎麼辦」，在父母的詢問下，整起事件才曝光。

老翁供稱，確實有跟少年發生性行為，但這都是少年自願，而且自己患有帕金森氏症，不可能有力量強迫少年，還說少年下體很臭。

法官認為，少年與老翁此前並不認識，老翁還說少年下體臭，很難想像雙方會自願發生性行為，老翁雖患有帕金森氏症，但能獨自騎乘四輪機車巡視稻田，不須有人隨侍在旁，可見他能獨立處理日常生活，也有足夠的力量去強迫少年，依2次成年人對少年強制性交罪，判處老翁4年6月和4年10月，共處有期徒刑8年，仍可上訴。

