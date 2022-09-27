3歲男童被阿姨親手推入水中　冷眼看他「掙扎30分鐘」溺水慘死

▲女子被控害3歲姪子溺水身亡。（合成圖／翻攝自Chicago Police與GoFundMe）

記者李振慧／綜合報導

美國伊利諾州3歲男童布朗(Josiah Brown)被人發現在芝加哥海軍碼頭落水，救出後性命一直處於危殆狀態，沒想到警方調查發現，他是遭34歲阿姨莫雷諾(Victoria Moreno)親手推下水，且在現場看著他溺水30分鐘，行徑十分冷血，搶救多天還是被宣告身亡。

34歲女子莫雷諾18日從德斯普蘭斯市(Des Plaines)家中帶走3歲姪子，監視器拍到她隔天前往芝加哥海軍碼頭時，親手將姪子推入水中，由於當時附近沒有其他民眾，她便在現場靜靜看著姪子落水掙扎30分鐘，直到人完全消失在水中才離開。

目擊者表示，她發現男童布朗頭朝上浮在水中，眼睛直直盯著天空，讓她十分害怕立即報警，而莫雷諾第一時間面對警方查問時還否認她認識布朗。送醫檢查發現，布朗生前遭到嚴重傷害，出現大腦腫脹、癲癇發作和肺部出血等症狀，就醫後一直處於命危狀態，最後仍於25日上午10時被宣告身亡。

莫雷諾原本被指控一級謀殺未遂罪與嚴重毆打13歲以下兒童等罪，如今傳出布朗死亡消息，預料她的罪名將會再加重，之前她出席聽證會時，辯護律師指出，她患有失眠、憂鬱等嚴重心理健康問題，目前已經有在服藥，本案將於30日開庭審理。