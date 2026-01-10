川普胸前別針搶鏡！稱它叫「快樂川普」　自爆：我從不快樂

圖文／鏡週刊

美國總統川普（Donald Trump）9日在白宮記者會上，被發現胸前別了一個特別的別針，造型是他的卡通模樣。川普稱該別針叫「快樂川普」（Happy Trump），坦言其實自己並不快樂。

為什麼川普說自己不快樂？

綜合《美聯社》《福斯新聞》報導，川普9日在白宮東廳，接見20多位石油與天然氣產業高層，討論美國未來在委內瑞拉能源布局。有記者注意到，他常戴的美國國旗別針下方，多了一枚新的別針。該別針以他的肖像打造，造型誇張，頭大嘴開，帶點卡通感，有網友形容像「搖頭公仔版川普」。

▲ 川普在美國國旗別針下方，別了「快樂川普」別針。（翻攝 The White House YouTube頻道）

被問到別針的來歷，川普解釋：「有人送給我的，我就戴上了。你知道這是什麼嗎？這叫做『快樂川普』。」他一邊拉開西裝展示，一邊說：「想想看，其實我從來都不快樂，我永遠不滿足。」他繼續說：「在我們『讓美國再次偉大』之前，我永遠不會滿足。但我告訴你，我們已經非常接近了。」

事實上，川普不是第一次戴這款別針。去年2月他為新任國家情報總監宣誓時，也曾戴過同款設計。類似款式的川普別針在電商平台Amazon販售，售價9.99美元（約新台幣315元）。

