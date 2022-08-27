夏立言赴上海、福建座談　台商曝心聲：盡快恢復小三通

▲夏立言一行團隊赴上海、福建進行座談會 。（圖／國民黨提供）

記者崔至雲／台北報導

國民黨今（27）日表示，副主席夏立言一行行程進入尾聲，昨日上午與上海台商、台師、台胞進行座談；下午與福建地區台商、台師、台胞座談，會議上談到，兩岸和平是兩岸關係的重中之重，某些政客不該為了選舉操弄民意，挑起兩岸敵對而失去和平。另外也再度呼籲，為緊急醫療急難救助的必要，強烈建議盡快恢復小三通。

國民檔表示，夏立言一行行程26日上午與上海台商、台師、台胞座談，下午搭機至廈門，晚間與福建地區的台商、台師、台胞座談。今日將搭機返台。

國民黨指出，昨日上午與上海台商、台師、台胞進行座談，會談中上海台協會長張簡珍及在場台商、台胞皆認為，在陸台灣民眾多數來此發展多年，對兩岸經貿與交流貢獻甚钜。然而赴大陸發展是機遇與風險並存，任何政黨都不應為了選舉輕易否定在陸台灣民眾對兩岸的付出。而自2020年以來，因疫情及封控的影響，台灣民眾在陸發展或多或少都受到影響。因此國民黨應扮演兩岸互動的橋樑，暢通兩岸溝通平臺，多為在陸台灣民眾發聲，維護合法權益。

國民黨轉述昨日下午的座談內容，與會人士表示，在陸台灣民眾對於軍演的感觸特別深刻，一旦開打，傷害的都是老百姓。所以兩岸和平才是兩岸關係的重中之重，某些政客不該為了選舉操弄民意，挑起兩岸敵對而失去和平。另外也再度呼籲，為緊急醫療急難救助的必要，強烈建議盡快恢復小三通。

參與座談的台籍教師表示，親朋好友和家庭都在台灣，為了兼顧海外的事業或學業，同時還要配合政府的防疫政策，長時間未能返台實屬情非得已。兩年多未返台遭到除籍，等於變相剝奪選民投票權，因此也希望，非常時期應該有更加變通的作法，讓不便返台的台灣民眾都能以相對簡便的方式履行自己的公民義務。

夏立言表示，這次參訪期間不是沒有來自各方的不同意見，但也聽到更多贊成與鼓勵的聲音，正面肯定此行的積極意義。同時一路走來，也聽到許多陳情與問題，也會反映給陸方，以期獲得合理解決。

夏立言說，回台後也會將所見所聞和在陸台灣民眾的意見如實呈現給相關單位和台灣社會。他認為，兩岸即使有再大的分歧，相信兩岸能夠更有智慧來化解衝突，用更大的包容尋求共識，透過持續的交流合作和溝通對話，共同努力維繫海峽兩岸這得之不易的和平。

