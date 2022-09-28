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邱奕勝接受贈書曝推動閱讀　助內厝里17年前成立桃園首座社圖館

▲邱奕勝接受贈書曝推動閱讀成立社圖館

▲邱奕勝接受贈書，曝長年推動閱讀助內厝里17年前成立桃園首座社圖館。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

推動閱讀從社區開始！桃園市議長邱奕勝27日於中壢區內厝社區圖書館，接受《那一年我在烏坵的日子》作者高丹華贈其著作12套給內厝社圖館，充裕館內圖書。邱奕勝說，內厝社圖館是桃園首座社區型圖書館，在社區發展協會理事長江明源和志工們共同經營下，讓居民離閱讀很近！

▲邱奕勝接受贈書曝推動閱讀成立社圖館

▲內厝社區圖書館是父母陪孩子一起做功課、看書的地方。（圖／記者楊淑媛攝）

邱議長說，內厝社區圖書館成立於94年，週邊有大崙國小及大崙國中，是介於鄉村與都巿型態的邊陲地帶，早期被喻為中壢巿的文化沙漠；圖書館成立係由居民參與帶動社區營造方式，館內約有30多位志工，由內厝社區發展協會會員組成，輪流分擔圖書館管理工作，圖書館的成立除帶動大崙地區讀書及藝文氣息外，也是年輕父母於接孩子下課後，一起做功課、看書的地方。

因此，獲悉《那一年我在烏坵的日子》作者高丹華贈其著作給內厝社圖館時，邱議長認為，雖然選舉很忙碌，但推動社區閱讀很重要，而和江明源理事長以及社區志工們，一起接受贈書，同時也讓《烏坵》在那裡？引發里民的熱議。

高丹華說，烏坵鄉由金門縣所代管，但距離金門本島很遠，兩地交通工具靠快輪連繫，素有「離島中的離島」之稱，是全台灣319個鄉鎮中最迷你的鄉鎮。由於高丹華過去在烏坵鄉擔任公職時，陸續將曾在烏坵島擔任守衛中華民國存亡絕續的官兵們動人故事，紀錄、彙整成一篇篇文章後並出版，為了讓更多民眾認識《烏坵》，而贈書全台各地圖書館。

江明源理事長說，內厝社區圖書館全館挑高六米，面積340平方公尺，目前藏書兩萬餘冊，分為兒童閱讀區及成人書報區；圖書館除了除夕到初四休館外，其他時間全不休息，幾乎是全年無休。

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