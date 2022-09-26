正妹在圖書館抖腳　他酸「男抖窮，女抖賤」下場出爐

▲女子在圖書館抖腳被念「男抖窮，女抖賤」，怒控對方妨害名譽。（示意圖／資料照）

記者劉人豪／綜合報導

年約70歲的徐姓老翁2021年發現有名20多歲女子，在圖書館的座位上有抖腳情形，徐翁念了1句「男抖窮，女抖賤」，女投訴後，徐翁辯稱自己只是自己小小聲講，但又在館內爭執時繼續辱罵，台北地方法院依公然侮辱罪，判處罰金8000元，可易服勞役。可上訴。

判決書指出，徐姓老翁於2021年10月間，在台北市立圖書館分館中，看到隔壁桌的20多歲年輕女子在抖腳，認此行為不甚雅觀且已妨害閱讀心情，徐翁看不下去，外出時經過女子後方念了1句「男抖窮，女抖賤」，女子聽了十分不滿，請管理員協助處理，徐翁然矢口否認有何公然侮辱犯行，辯稱從小師長就教導「男抖窮、女抖賤」的道理，並稱當時圖書館裡面很多人都在抖腳，「我是要離開圖書館去外面辦事時喃喃自語。」

女子表示，她當時向館員反應此事，請館員約束徐翁，沒想到發生激烈口角爭執，還被徐翁辱罵「男抖窮、女抖賤，妳就是賤」、「沒什麼好說的，就是男抖窮、女抖賤」等語。

檢察官調閱監視器後，確認兩人的確有在館內值班台附近對話，且發生激烈爭執，徐翁雖然謾罵但無從採憑。台北地方法院依公然侮辱罪將徐男判罰金8000元，可易服勞役。可上訴。