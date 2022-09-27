WeMo首推訂閱制99元「最高8折回饋」　每月前3趟20分鐘免費騎　

▲WeMo Scooter推出訂閱制。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

共享機車品牌 WeMo Scooter (簡稱 WeMo)今(9/27)宣布，首推訂閱制「WeMo PASS」99元，除有每月前3趟20分鐘免費騎、趟趟前3分免費外，還可累積趟次享現金折扣，最高享8折騎乘回饋。

WeMo表示，訂閱加入「WeMo PASS」即享三大基本權益，「每月前3趟騎乘20分鐘免費、趟趟騎乘前三分鐘的免費準備時數外，還可累計趟次即享現金折扣、每月不定期的訂閱與騎乘任務優惠好康」。用戶騎越多省越多，最高還可享不限騎乘8折優惠，完成指定趟數任務後還可直接兌換蛋捲冰淇淋，首月加入騎滿12趟再抽萬元現金。

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根據WeMo觀察發現，大多數用戶在騎乘前的準備都較匆忙，平均從租車到發動機車的時間平均落在約1到3分鐘，因此「WeMo PASS」用戶權益中，特別納入會員租借後只要時數、哩程數皆為0的狀態下，可享有3分鐘準備時間，讓用戶能安心從容整裝完再出發。因此加入「WeMo PASS」後，不僅趟趟有優惠，完成5趟以上享現折95折，另騎滿20趟以上即可享現折8折優惠。

WeMo Scooter 執行長劉于遜表示，全新「WeMo PASS」訂閱服務，目的在於為廣大用路人創造，日常出行的每一趟騎乘更能於無時間壓力下，自在享有無拘束限制的日常出行體驗，除省去租車前的準備時間，以及免擔心每月購買固定里程數與小時數的方案未使用完的過剩浪費時數，騎越多省越多，讓永續生活越來越輕鬆。