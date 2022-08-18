衝柬埔寨救人！吹哨者Bump「5天漲10萬粉」　已破90萬感動他

▲因柬埔寨詐騙一案，Bump人氣飆漲。（圖／翻攝自YouTube／好棒Bump）

網搜小組／鄺郁庭報導

因揭發柬埔寨詐騙，還親自飛當地救人，YouTuber「Bump」受到關注。就有網友說，他從「好棒Bump」訂閱數40萬時期就有追蹤，眼看柬埔寨的雪球越滾越大，頻道訂閱數狂飆，直接以10萬為單位在上漲，「上次看70，他IG限動說80，我現在再去看90萬了！」不禁替這位英雄感到欣慰，「他終於爆紅，我也好感動！」

這位網友在Dcard發文，「Bump訂閱數也標（應為：飆）太快了吧！」文中驚呼，「直接10萬10萬加欸！上次看70（萬），他IG限動說80（萬），我現在再去看90萬了！」他也透露，自己從很久以前就追蹤Bump，那時大約才40萬訂閱，「現在他終於爆紅，我也好感動，替他感到欣慰，真不虧是台灣的英雄！」

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貼文一出，許多人也直讚，「光是拍一堆反詐騙影片就值得訂閱了」、「我也是因為柬埔寨事件才認識這個人，很棒欸！值得讚賞」、「他的詐騙影片真的很好看，真的覺得應該要推廣給大家看，尤其青少年，至少有警惕」、「感謝他為那些受害者的付出，一方面救人，另一方面也在勸導還沒誤入歧途的人。」

▲頻道目前有93萬人訂閱。（圖／翻攝自YouTube／好棒Bump）

還有一路追蹤的粉絲表示，Bump感覺真的有在轉變，「黑歷史笑虧啦！但現在超級正向又幽默」、「希望他之後的影片都能一直這麼好」、「在詐騙解碼系列之前，我覺得還有幾部片是值得大家去看的，他跟香腸阿伯的幾部影片 真的會讓人很感動」、「不管一個人過去如何，但改變至少是好的，總比有人一輩子一路爛到底。」

實際查看「好棒Bump」訂閱數，頻道創建日期為2019年10月21日，2020年11月初破40萬訂閱、2021年6月底破50萬訂閱、2022年1月中破60萬訂閱、2022年5月中破70萬訂閱。整體成長速度看起來並不快，但隨著揭發柬埔寨詐騙案，近兩個月粉絲暴漲，2022年8月12日破80萬訂閱，17日突破90萬訂閱，目前來到93萬，破百萬訂閱之路已不遠。

▼「好棒Bump」訂閱數據總覽。（圖／翻攝自noxinfluencer）