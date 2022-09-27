李德維為「牙醫非醫」道歉　牙醫公會不買帳！今再提3點聲明抗議

▲國民黨台北市長參選人蔣萬安團隊發言人、立委李德維，資料照。（圖／記者屠惠剛攝）

記者洪巧藍／台北報導

國民黨台北市長參選人蔣萬安團隊發言人、立委李德維日前表示，民進黨台北市長參選人陳時中，「僅是牙醫、連醫師都談不上」。一番言論引發爭議，雖然他已經公開道歉，但牙醫師公會並不買帳，並於今日再次發表聲明強調「對於李德維先生不當發言，本會嚴正抗議及深感遺憾！反對所有的職業歧視」，並提出三點聲明。

陳時中日前攻擊蔣萬安歷練不足，應該先歷練立法院各個委員會，才能來選市長，讓李德維也跳出來反擊，「按照陳時中自己的邏輯，過去擔任牙醫的他不就也沒資格擔任衛福部長？，因為牙醫也沒經過所有醫師的經歷。」該段話被解讀為「牙醫連醫師都談不上」，事後他也道歉滅火，強調是被斷章取義，除了重申「牙醫師就是醫師」外，也對於造成相關誤會感到非常過意不去，「超級抱歉」。

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不過相關說法牙醫師公會並不買單，今日發布聲明提出抗議，公會理事長陳彥廷接受訪問指出，李維德的道歉模稜兩可，如果沒有這個意思，應該要講清楚，認同牙醫師的專業。陳彥廷也強調，對於他這樣的誤解，應該更有誠意的和牙醫師表達歉意。

聲明指出，按醫療法第10條第2項規定：「本法所稱醫師，係指醫師法所稱之醫師、中醫師及牙醫師。」據此，牙醫師是醫療法及醫師法明定的醫師。自民國75年11月24日訂定以來已30餘年。

聲明也提到，牙醫師在前輩的持續努力之下，經健保總額制度率先配合政府試辦，以至於今年才爭取到口腔健康司的成立。 惟牙醫師雖經長期努力，改善法律上及制度上的公平，卻仍有國民黨台北市長參選人蔣萬安競選團隊發言人、立委李德維先生，經媒體報導稱「僅是牙醫，連醫師都談不上」之言論，法律上及制度上的公平仍無法完全去除以刻板印象將人歸類，予以標籤化並差別對待的歧視心態，令人遺憾。

牙醫師公會提出3點嚴正的聲明：

1.牙醫師是醫療法及醫師法明定的醫師。

2.我們反對任何區分男女、宗教、種族、階級、黨派的歧視心態及行為。

3.民主的選舉，應以政策主張和實踐來帶動善的循環

▲陳時中競選市長牙醫界後援會成立大會，資料照。（圖／陳時中競辦提供）