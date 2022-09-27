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LINE新功能登場！跨系統無痛換機　自動復原2周聊天紀錄

▲LINE推出備份啟用碼功能。（圖／取自LINE）

▲LINE推出備份啟用碼功能。（圖／取自LINE）

記者陳俐穎／綜合報導

當要將手機上LINE換機時總是有點麻煩，尤其是當手機遺失，無法完成要求的換機動作時讓人十分困擾，現在LINE官方也推出「備份啟用碼」，可以直接復原手機近14天的聊天紀錄，讓換機更加無痛。

LINE表示，「備份啟用碼」是一個新的機制，有兩個主要功用，首先能在手機遺失或故障時，可在新手機上復原最近14天的聊天記錄、其次，在跨系統換機時，可在新手機上復原最近14天的聊天記錄。

若為同系統換機，首先 設定「備份啟用碼」後，可復原最近14天的聊天記錄，同時也可以復原已備份於iCloud或Google Drive的聊天記錄。若沒有設定「備份啟用碼」，還是可以復原已備份於iCloud或Google Drive的聊天記錄。

「備份啟用碼」的版本要求為LINE12.13.0(含)以上版本，或可直接更新到最新版本。iOS 設定步驟LINE主頁「設定」，找到備份聊天記錄，建立備份啟用碼並備份聊天記錄，而後設定備份啟用碼。

Android設定步驟LINE主頁「設定」找到備份及還原聊天記錄，建立備份啟用碼並備份聊天記錄，設定備份啟用碼。若設定「備份啟用碼」後，若不小心遺忘這組6位數字，在原手機還可登入使用時，用戶可以自行重新設定。

需留意的是，備份啟用碼一經設定，無法取消設定。「備份啟用碼」若遺失，將無法透過聯繫LINE客服協助重設，這是因為LINE對於聊天紀錄內容隱私的重視，故LINE客服無權協助重設備份啟用碼。若遺失備份啟用碼，但新、舊手機為同系統，還是可以復原已備份於iCloud或Google Drive的聊天記錄。

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