　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

台灣連續大地震「LINE安全通報」啟用！　三大功能可按一鍵回報

▲▼LINE安全通報 緊急災難可按鍵回報安全狀態。（圖／LINE官方部落格）

▲「LINE安全通報」啟用，一鍵。（圖／LINE官方部落格）

記者許力方／綜合報導

台東17小時連續規模6.4、6.8強震，創了49年紀錄，樓屋倒塌、交通中斷災情不斷，通訊軟體龍頭LINE官方宣布，開啟「LINE安全通報」功能，當規模6以上且造成嚴重損害的地震發生時，用戶可以用更方便快速的狀態回報，不須打字，只有按一鍵選擇「我很安全」即可發送狀態，減少無法及時聯繫親友的焦慮。

LINE官方指出，「LINE安全通報」是全國性的功能，無法只鎖定單一縣市，由LINE團隊開啟與關閉。目前「LINE安全通報」的開啟情況，包含有芮氏規模 6（含）以上且造成嚴重損害的地震、影響強烈且造成嚴重損害的颱風以及其他情況嚴重的大型事件。當此功能開啟時，符合對應LINE版本的台灣用戶，就會在LINE「主頁」看到「LINE安全通報」欄位。

目前「LINE安全通報」適用版本為LINE 12.7.0（含） 以上，Android 與 iOS 雙平台都可使用。目前未支援手機以外版本，例如電腦版。

LINE官方介紹，「LINE安全通報」功能有三大功能－

1.回報自己的安全狀態：
於LINE主頁上方顯示的「LINE安全通報」欄位中，點選「回報我的狀況」，即可進一步點選「我很安全」或是「我有受影響」，並選擇下方的預設訊息，例如「我沒事，請別擔心」。

▲▼LINE安全通報 緊急災難可按鍵回報安全狀態。（圖／LINE官方部落格）

2.查詢好友的安全狀態：
於LINE主頁中的「好友名單」處，點選「安全通報」，即可看到好友目前回報的狀態。

▲▼LINE安全通報 緊急災難可按鍵回報安全狀態。（圖／LINE官方部落格）

3.瞭解更多相關資訊：
於LINE主頁上方顯示的「LINE安全通報」」欄位中，點選「瞭解更多」，會連結至與此緊急事件相關的頁面，像是LINE TODAY新聞頁面。

▲▼LINE安全通報 緊急災難可按鍵回報安全狀態。（圖／LINE官方部落格）

►竹炭過濾，為你保留最優質的純淨，炎炎夏日記得多喝水

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►連假後低頭可見腳趾 凹背可看曲線的秘密

►「七日孅」茶包2.7折超狂低價！酸甜好褦、體內環保

ET快訊
U18／中華隊冠軍戰對手出爐！日本「煮粥」遭美國再見安
連續大地震「LINE安全通報」啟用！　3大功能可按一鍵回報
「台北101狂搖影片」瘋傳　官方罕見澄清
玉里小七倒塌「將連夜拆除」！屋主臉色超沉重　還原受困現場
6.8強震讓「101阻尼器」動了　她拍下巨球狂搖1分鐘：嚇到

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

台灣連續大地震「LINE安全通報」啟用！　三大功能可按一鍵回報

她升級iOS16「耗電太有感」　網狂喊+1！內行揪出問題：對電池很傷

超煩人！iOS 16狂問「複製貼上許可」　用戶快崩潰

玉里小7倒塌「媳婦孫女受困」　阿伯焦急哽咽：她腳被壓住了

鐵線打開腳鐐！趁就醫越獄　陳坤和穿病人服偷車脫逃

10歲童遇6.4強震超冷靜！　躲桌底呼喊愛犬抱緊避難

花蓮高寮大橋斷裂整個塌陷　東里站雨棚掉落壓到自強號

王心凌挑戰不被認出：叫我楊丞琳！　嗆汪東城「年紀大還偶包重」XD

騎士停逆向道等紅燈！　大車差點擦邊仍0反應

玉里超商倒塌人員全救出　樓倒折3層！驚悚空拍曝

小S自嘲得金鐘「憲哥派人攻擊我」　聽黃子佼誇獎樂：不愧很了解我

台東6.4極淺層強震狂晃　全台有感！網嚇：搖好久

地震來襲！孫抱住阿嬤26秒　成「人肉防護罩」暖喊：別怕

台灣連續大地震「LINE安全通報」啟用！　三大功能可按一鍵回報

她升級iOS16「耗電太有感」　網狂喊+1！內行揪出問題：對電池很傷

超煩人！iOS 16狂問「複製貼上許可」　用戶快崩潰

2022週年慶「加大版」保養神品盤點！Darphin粉紅精華、IPSA流金水22件組53折

《小女子》又有要角領便當！　金高銀收「詭異蘭花」陷幻覺出事了

單場22分變0分！　台啤新秀蓋比最大弱點曝光

先開門是錯的！消防署證實「地震避難SOP」8大保命招：直接躲進去

糗爆！NBA名教瑞佛斯狂按色情貼文讚　尷尬真相曝

6.8強震狂搖！日本卻估「規模7.2」　氣象局解釋了

從洗碗看親密關係　家事爭執與原生家庭有關

拖板車輾斃騎士「頭部擠壓變形」　網曝光監視畫面：第3人違規害死

相關新聞

「LINE太胖」超佔記憶體！他教1招瘦身大法

「LINE太胖」超佔記憶體！他教1招瘦身大法

許多人日常生活中已離不開LINE，不過它所佔的記憶體空間，亦讓人苦惱。就有使用iPhone的神人分享「LINE減肥大法」，讓原本佔據的6.83G記憶體，瘦成334MB（0.3GB），而鄉民們則膜拜叫好，「你是民族的救星，世界的偉人。」

LINE瘋傳「柚子配2食物」害孩子中毒亡！營養師傻眼回2字

LINE瘋傳「柚子配2食物」害孩子中毒亡！營養師傻眼回2字

千人挺阿中社群打不出「焦糖」！成員傻了

千人挺阿中社群打不出「焦糖」！成員傻了

LINE新版本來了！「@ALL」功能雙平台正式上線

LINE新版本來了！「@ALL」功能雙平台正式上線

「冰棒」消失怎辦？LINE「3神招」秒揪偷吃

「冰棒」消失怎辦？LINE「3神招」秒揪偷吃

關鍵字：

LINELINE安全通報

讀者迴響

最夯影音

更多
玉里小7倒塌「媳婦孫女受困」　阿伯焦急哽咽：她腳被壓住了

玉里小7倒塌「媳婦孫女受困」　阿伯焦急哽咽：她腳被壓住了
鐵線打開腳鐐！趁就醫越獄　陳坤和穿病人服偷車脫逃

鐵線打開腳鐐！趁就醫越獄　陳坤和穿病人服偷車脫逃

10歲童遇6.4強震超冷靜！　躲桌底呼喊愛犬抱緊避難

10歲童遇6.4強震超冷靜！　躲桌底呼喊愛犬抱緊避難

花蓮高寮大橋斷裂整個塌陷　東里站雨棚掉落壓到自強號

花蓮高寮大橋斷裂整個塌陷　東里站雨棚掉落壓到自強號

王心凌挑戰不被認出：叫我楊丞琳！　嗆汪東城「年紀大還偶包重」XD

王心凌挑戰不被認出：叫我楊丞琳！　嗆汪東城「年紀大還偶包重」XD

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面