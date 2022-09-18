台灣連續大地震「LINE安全通報」啟用！　三大功能可按一鍵回報

▲「LINE安全通報」啟用，一鍵。（圖／LINE官方部落格）



記者許力方／綜合報導

台東17小時連續規模6.4、6.8強震，創了49年紀錄，樓屋倒塌、交通中斷災情不斷，通訊軟體龍頭LINE官方宣布，開啟「LINE安全通報」功能，當規模6以上且造成嚴重損害的地震發生時，用戶可以用更方便快速的狀態回報，不須打字，只有按一鍵選擇「我很安全」即可發送狀態，減少無法及時聯繫親友的焦慮。

LINE官方指出，「LINE安全通報」是全國性的功能，無法只鎖定單一縣市，由LINE團隊開啟與關閉。目前「LINE安全通報」的開啟情況，包含有芮氏規模 6（含）以上且造成嚴重損害的地震、影響強烈且造成嚴重損害的颱風以及其他情況嚴重的大型事件。當此功能開啟時，符合對應LINE版本的台灣用戶，就會在LINE「主頁」看到「LINE安全通報」欄位。

目前「LINE安全通報」適用版本為LINE 12.7.0（含） 以上，Android 與 iOS 雙平台都可使用。目前未支援手機以外版本，例如電腦版。

LINE官方介紹，「LINE安全通報」功能有三大功能－

1.回報自己的安全狀態：

於LINE主頁上方顯示的「LINE安全通報」欄位中，點選「回報我的狀況」，即可進一步點選「我很安全」或是「我有受影響」，並選擇下方的預設訊息，例如「我沒事，請別擔心」。

2.查詢好友的安全狀態：

於LINE主頁中的「好友名單」處，點選「安全通報」，即可看到好友目前回報的狀態。

3.瞭解更多相關資訊：

於LINE主頁上方顯示的「LINE安全通報」」欄位中，點選「瞭解更多」，會連結至與此緊急事件相關的頁面，像是LINE TODAY新聞頁面。

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