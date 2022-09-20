用LINE請生理假！OL「隔天被解雇」怒檢舉　公司被罰向她求償30萬

▲新北OL用LINE請生理假被解雇怒檢舉公司，竟反遭提告求償30萬元。（圖／翻攝Pakutaso免費圖庫）

記者戴若涵／新北報導

新北市一名OL小花（化名）用LINE向公司請生理假，不料，卻遭公司解雇。另外，公司也曾用工作出錯為由4度扣薪，小花憤而向勞工局檢舉，勞工局調查過後開罰8萬元。該公司認為自己沒錯，反過來向小花提告求償30萬元商業、商譽損失，日前法院判公司敗訴，可上訴。

公司主張，小花於2021年5月中旬到公司就職，於同年12月中旬離職，到職前三月工作表現良好，公司還曾發禮券激勵小花，但後來小花工作出錯頻率過高，雙方便約定可視情況予以扣薪。小花2021年11月初第一次用LINE請生理假，雖然公司請假規則為「不接受當天早上傳LINE或是簡訊請假」，仍通融准假，但隔月小花竟又用相同的方式請生理假。

公司指出，小花為了報復公司，竟然用不實的事實分別向新北市政府勞工局、勞動檢查處檢舉，指控公司違反性別工作平等法第21條第2項規定，及對小花錯誤罰款，導致公司分別各被裁罰4萬，為了處理小花誣告的告訴，公司花費很多時間、精力，因此受有商業上損失15萬元，及商譽上損失15萬元，決定向小花求償共30萬元。

▲小花用LINE請生理假，被要求進公司補紙本假單，否則以曠職論，隔天還因此被解雇（示意圖／123RF，與本案當事人無關）

小花則稱，犯錯扣薪部分，雙方並沒有簽立書面勞動契約，也沒有對處罰規範達成共識，自己沒有反應規範不合理，是因為想保有工作而不敢跟老闆起衝突。另外，她第一次用LINE請生理假時，公司並沒有告訴她不能用這種方式請假，到隔月請假時，公司才告知不可用LINE請假，否則以曠職論，逼她請假當天要到公司填寫紙本假單，隔天還以她不適任為由，將她辭退。

針對公司稱她誣告部分，小花喊冤，強調自己針對扣薪、加班費、生理假等勞工權益事項，向有關單位申訴，調查結果也指出，公司確實違反勞動基準法及兩性工作平等法遭裁罰，自己並沒有誣告。

法院對照出勤紀錄、薪資表發現，公司以工作錯誤為由，逕自從小花的工資中扣除80元、120元、280元及1132元，導致小花工資受領額不足；請生理假部分，法院認為，公司使請生理假手續變為困難，明顯阻礙小花請假，本質上屬於不利待遇，這兩部分分別被裁罰4萬元，認為小花並未濫訴。

另外，公司主張因小花的申訴導致商業上損失15萬元、商譽損害15萬元，也沒有舉證證明，法院判公司敗訴，小花免賠。全案仍可上訴。