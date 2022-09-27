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拜登上任後首次　馬克宏12月將赴美國是訪問

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）。（圖／路透）

▲法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）。（圖／路透）

實習記者任庭儀／編譯

美國26日證實將於12月1日在白宮接待法國總統馬克宏夫婦。這也是拜登政府上任後，首次有外國元首訪美進行國是訪問。

白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）26日於新聞發布會上表示，總統拜登（Joe Biden）夫婦將於今年12月1日在白宮接待法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）夫婦對美國進行國是訪問，此次國是訪問將按照以往盛大隆重的傳統設置國宴，「這將凸顯美國和我們最古老盟友法國之間深厚而持久的關係」。

據紐約時報、CNN報導，兩位領導人正在近日的幾次全球危機中加強美國和歐洲之間的合作關係，尤其是俄羅斯入侵烏克蘭及其在全球市場引發的連鎖反應。尚皮耶說，「我們與法國的密切關係是建立在共同的民主價值觀、經濟關係以及國防安全合作的基礎上，兩位領導人將討論在全球挑戰和雙邊利益領域繼續保持密切的夥伴關係」。

白宮的國是訪問通常是為期多日的活動，包括正式儀式、會議和華麗的正式晚宴。受新冠疫情的影響，拜登在任期過半才舉行首次國宴，比先前的美國總統都要晚。

這次訪問也展現美法關係在去年經歷低谷後回到原點。當時有消息指出，美國私下出售澳洲核潛艇，此舉破壞了法國與澳洲之間一項為期50年、價值660億美元（約新台幣2兆元）的潛艇協議，法國政府因此在去年9月召回駐美、澳大使。拜登隨後試圖修復與法國的關係，承認美國在處理這一問題上的「笨拙」。

不過拜登和馬克宏近期都談到了協調行動的必要性。上周，世界各國領導人齊聚紐約參加聯合國大會（UN General Assembly）時，兩人討論了烏克蘭、伊朗、印度-太平洋地區正在進行的戰爭以及中國構成的挑戰。


 

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