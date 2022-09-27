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社會 社會焦點 保障人權

高島屋飲水機狂漏水！陶瓷闆娘滑倒摔斷腿　求償7位數結果曝

▲▼天母，大葉高島屋。（圖／資料照）

▲謝姓老闆娘於大葉高島屋百貨設櫃販賣陶瓷藝術品，豈料卻因飲水機滲漏水導致地板濕滑滑倒，怒求償459萬7300元。（圖／資料照）

記者黃宥寧／台北報導

在高島屋設櫃銷售陶瓷藝術品謝姓老闆娘指控，百貨3樓與4樓間飲水機凡使用就漏水，樓管雖讓清潔員在該區鋪紙箱，吸收殘留水分，並公告不得以飲水機洗滌杯盤，仍有人違反，導致她行經時滑倒，造成左側脛骨及腓骨下端閉鎖性骨折等傷。她認為，高島屋未設置警示標語或將紙箱固定，有疏管理，因此求償459萬7300元。

謝女指出，2020年12月16日中午她從4樓往下走，準備要到飲水機裝水，踩到清潔員密接4樓往下樓梯紙箱，但因紙箱未緊貼地板，失足滑倒，她認百貨公司未採取正面應對措施，而紙箱因無法緊貼地板而滑動，因此認高島屋未盡善良管理人注意義務，顯有過失。

她向法官表示，自己獨資設立公司，從案發到2021年8月11日須休養無法工作，都由先生照顧看護，以單日2200元計算，看護費共計51萬400元，也因受傷取消在高島屋、SOGO百貨復興館及中壢館的展覽檔期，長達7個月又25日，受有295萬9441元損失以及醫療費12萬859元、車資6600元，並認受傷嚴重影響工作及造成心理憂鬱痛苦，加碼請求慰撫金100萬元，共計459萬7300元。

▼高島屋未在濕滑處設置警示標語。（示意圖／pixabay）

▲▼小心地滑,小心滑倒,警告牌,警告標語,CAUTION WET FLOOR。（示意圖／pixabay）

高島屋訴訟代理人說，是委任訴外人東京都環保公司負責大葉高島屋百貨環境清潔，高島屋在濕滑區域也貼上禁止利用飲水機洗滌餐具、杯子警示公告，仍有部分員工未遵指示，在該處洗滌杯盤，導致有水花弄濕地板，負責的清潔員為防止地板水漬有濕滑之虞，也鋪上足以吸水紙板，並將紙板塞到飲水機下面固定，再三確認不會滑動。

訴訟代理人也指出，東京都公司有多次得獎實績及國家認證，設置專職人員清潔及打掃大葉高島屋百貨，並定期巡檢及隨時注意清潔，清潔員也每個1小時前來清潔，及確認紙板位置或是否因潮濕而破損，倘若發現地上有不潔狀況，也會在雙方建立LINE群組即刻通知清潔人員處理，因此認為已盡相當注意義務，認謝女對高島屋並無損害賠償請求權。

士林地方法院民事庭認，高島屋僅指示採取設紙板吸水方式止滑，卻未考量紙板吸水或遭踩踏移位時形成與地板間的間隙，導致紙板與地板間摩擦降低，造成紙板無法緊貼地板而滑動，經過的人因而滑倒可能，而採取必要裝置固定紙板或鋪設吸水防滑踏墊以防止滑倒意外發生，確實對經營管理的職場環境顯有未盡善良管理人注意義務，故判高島屋須賠醫療費11萬9664元、交通費6600元、66天看護費14萬5200元、慰撫金25萬，總計52萬1464元。

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