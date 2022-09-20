「德東飆車王」釀1死2傷...認買8千萬新屋　家屬淚控被笑獨腳獸

記者黃宥寧／台北報導

台北市士林區號稱「德東飆車王」簡姓男子，今年3月18日高速駕車行經士東路與跟芝玉路二段口，撞飛正在過馬路的2名女高中生及66歲謝姓婦人，釀1死2傷悲劇，被依過失致死等罪起訴。今（20日）法院首次庭審，簡男承認自己有過失，高中生父母則哽咽指出，孩子因腳傷導致走路時不好看，在學校被取「獨腳獸」綽號。由於簡男有意調解，法官諭知11月2日再度開庭。

39歲簡男坐在被告席，全程低頭神情低落，對於過失致死、傷害全認，他的律師辯護意旨指出，起訴書載明「未注意車前狀況，未禮讓行人」但實際上是被告未注意到有行人經過，而非故意未禮讓行人，因涉及法律評價問題，請法官參酌，最後說，有和解意願，保險公司也會參與，希望法官安排調解。

法官問吳姓、廖姓少女其雙親對於簡男造成的傷勢為輕傷有何意見，家屬表示孩子時常喊「這裡痛、那裡痛，等穩定再具狀表示意見」。廖母哽咽說「我不懂法律重傷定義」孩子因走路狀態不好看，在學校被叫『獨腳獸』加上家裡是住公寓，每次回診都只能靠爬梯機上下樓，一趟來回就是2000元。

▼簡男以時速107公里於士東路狂飆，釀1死2傷意外。（資料圖／記者黃彥傑攝）

法官問，因簡男無酒駕、毒駕、競駛、逼車、蛇行等，案發前從士東市場附近起駛，沿著士東路西向東行駛，雖時速80到100公里2度超速行駛，但未故意使不特地路人，暴露在具體危險中，結果也為使人車難以通行、髓壞、道路雍塞等，士東路車輛不多，路段尚稱開闊、視距良好，難僅用超速違規，就認定致生往來危險程度，未以刑法185條妨害公眾往來安全致死罪起訴，有何意見？

謝婦女兒委任律師則回「尊重」會再遞狀說明能變更為飆車致人於死罪，同時也當庭抨擊簡男，第一次調解時沒到，甚至連10萬慰問金都不願給，「這次卻當庭表示可以調解，那就再信任他一次，自己要好好把握」。由於高中少女家屬及謝婦女兒都願再談和解，法官則諭知11月2日安排調解。

▼簡庭後向記者表示自己很心痛，同時更曝自己剛買8千多萬房地產。（圖／記者黃宥寧攝）

庭後，簡男向記者說，「我覺得很對不起他們」並說會請保險公司協調，滿足家屬需求，並說自己有保超額（超額責任險）2千萬，會盡量去滿足，但對於自己願意拿出多少，他遮臉說「能拿出多少就多少」，更曝光自己剛買房子，貸款3500萬，每個月都要繳貸款，強調自己「真的沒什麼錢」。

簡男見記者停止拍攝後，反控謝婦過馬路時有滑手機，雖然對於死亡結果感到心痛，更頻頻追問記者，是否可以提供證據證明自己不是百分之百錯，最後更曝光自己剛買的房子是總價為8千多萬，但只有2分之1所有權，要賠償多少會再看看。