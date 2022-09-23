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未落幕！西雅圖咖啡混低價豆總座緩刑　士檢拿「頂新案」提上訴

記者黃宥寧／台北報導

馥餘實業公司經營連鎖西雅圖咖啡2019年遭踢爆，販售「100%阿拉比卡豆」摻雜低價豆，士林地院8月一審，依違反「商品虛偽標記」罪，判處總經理劉增祥6月徒刑、緩刑2年，廠長李志明4月徒刑、緩刑，繳公益金330萬元；馥餘實業公司扣案1千萬犯罪所得沒收，未扣案829萬餘元沒收，檢方認與最高法院「頂新公司混油」判決中表示的見解不符，提起上訴。

檢方上訴理由指出，法院認為被告等被訴違法食安法部分均不構成犯罪，主要理由在於其等混入羅布斯塔豆，並非屬於非可供人食用或製程不符國家標準的「未知物質」，因此並不構成食安法第15條第1項第7款、第49條第1項之罪，但此與最高法院於110年度台上字第2443號、第2463號判決（頂新公司混油案）中表示見解不符。

▼總經理劉增祥赴法院開庭，向記者強調自己販售的咖啡豆「不是黑心食品」。（資料圖／記者黃宥寧攝）

▲▼ 西雅圖劉增祥。（圖／記者黃宥寧攝）

另外，羅布斯塔豆因價格平實，常用於即溶咖啡、濾掛咖啡等商業用途，其渾厚、濃重且強烈風味雖無法與阿拉比卡豆相提並論，二者品質確有不同，但消費者對於綜合豆或調和豆咖啡風味喜好與取向各有不同，二者並無絕對優劣之別，劉、李使用標示100％阿拉比卡豆包裝對外販賣含有羅布斯塔豆商品，確實有虛偽標記商品品質進而販賣行為，非當然構成食品安全衛生管理法第15條第1款第7款所指「攙偽或假冒」行為。

另就西雅圖案沒收範圍及馥餘公司烘焙組組長是否有所參與部分，原判決採證認事及法律適用也有未盡周全之處，因此就該等部分也將一併提起上訴。

今年8月23日，士院一審依共犯販售虛偽標記商品罪，判處劉增祥判有期徒刑6月，得易科罰金54萬、緩刑2年，緩刑期間付保護管束，於指定公益團體進行120小時勞動服務、支付國庫300萬；李志明有期徒刑4月、可易科罰金12萬、緩刑2年，緩刑期間付保護管束向國庫支付30萬元、60小時勞動服務，馥餘實業公司犯罪所得1829萬9557元，扣案1000萬沒收，未扣案829萬9557元沒收或追徵其價額，何男因無須、無法參與公司商品討論與決策故判無罪。

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