小三和人夫同住穿睡衣！她竟拗：收錢打掃睡著...正宮求償百萬

▲人夫外遇女同事，女同事竟拗是收錢到家打掃。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

北市1名人妻指出，李姓丈夫在結婚第7年開始不再同房睡，甚至提出離婚，過沒多久發現丈夫竟外遇女同事，小三更穿著睡衣在家熟睡，但小三辯稱是受到李母邀請到住處打掃，太累因此睡著，人妻提出相關證據，對丈夫、小三提告連帶求償100萬。士林地院判2人侵害配偶權，賠15萬元。全案可上訴。

人妻傷心表示，丈夫在結婚第7年拒絕同床睡，隔月提出離婚協議，今年初發現丈夫與女同事小琳（化名）出遊、過夜，小琳甚至在訴訟期間穿著睡衣睡在新北市住處，2人互動宛如熱戀情侶。

李男稱，與小琳只是普通朋友，也沒有共同住家過夜，更抱怨，自己與妻子從2021年4月幾乎無互動，僅以line傳達由誰接送小孩或交代家庭生活費用，且妻子也多次表示想離婚，這段婚姻根本是「名存實亡」，無正常家庭生活圓滿及幸福可言，因此拒絕賠償。

小琳說，只有跟李男相約出遊1次，期間雖有肢體接觸，但並非碰觸私密部位，也無挑逗情慾或親吻等親密行為，她也個性率真，與其他男性友人互動也常有勾肩搭背行為，2人肢體接觸也是一般朋友互動；同時也強調，會在訴訟期間前往李男家，是受李母邀請，以1500元代價協助打掃家裡，掃完太累因此睡著，況且當時李男也不在家，加上通姦罪已除罪化，拒絕賠償。

法官勘驗人妻提出李男與小琳今年初曾到內湖大潤發、台中三井outlet商場，照片中行為舉止親密，李男除擁抱小琳之外，更相擁同行，搭乘手扶梯時，小琳也會回抱李男；至於小琳雖抗辯自己個性率真，常與異性友人有親密舉動，但從照片中看出2人合照是為拍照目地而刻意擺出姿勢，並非生活中自然互動，認2人與一般情侶互動無異。

士林地院認，小琳並非以家事服務為業，且說不出從何認識李母，再者是收受報酬而打掃，豈有因太累而不小心在委託人住處床上熟睡，另外李母提出書面說明得知，李母只對媳婦持有住處鑰匙表示抗議，也未提及小琳為何出現在住處打掃，因此不採信小琳抗辯，判2人侵害人妻配偶權，連帶賠償15萬元。