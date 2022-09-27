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社會 社會焦點 保障人權

男搓下體闖浴室...對裸體正妹喊「有感覺我想要」　判無罪被逆轉

▲示意圖，非當事人，亦與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

▲陳姓男子衝進浴室對裸體辣妹高喊「有感覺，我想要」，一度被法官判決無罪。（資料照片，與本文無關／記者劉維榛攝）

記者劉人豪／綜合報導

陳男與心儀的正妹小芸(化名)及幾名友人，於2020年一起出遊並住同房，陳男趁其他人就寢後邀小芸一起洗澡，遭拒絕後竟稱「我現在有感覺，我想要」等，表達欲與小芸性交，小芸大聲喝叱陳才離開，小芸隨即聯絡友人，報警處理。一審時法官認為兩人對話極少、發生時間短暫，陳男只口頭要求性交，且對方拒絕後即離去，判他無罪；但全案上訴後陳被依強制猥褻罪改判六個月徒刑。

判決書指出，20多歲的小芸表示，當天她洗澡時發現陳男走到淋浴處的玻璃門旁，看到陳男全裸，右手還摸著下體，讓她嚇得大喊「你怎麼可以進來這裡」，陳男回答「我喝醉了」，讓小芸驚喊「你出去」，陳男隨後往洗手台的方向走去穿内褲，才離開浴室。

陳男指出，因為他對小芸有好感想跟她一起洗澡，被小芸怒斥「你怎麼可以進來」，陳男又跟小芸說想要跟她發生性關係，小芸反應是對他沒有意思，他才走出浴室。陳辯稱，「整天相處下來算是與小芸在交往了」，當時想洗澡、泡澡，就穿著内褲進入浴室，進去後站在門口處脫掉内褲，進去後小芸說不行就出去了，未觸犯強制猥褻罪。

小芸則駁斥，當時她沒有穿衣服很無助，有一直跟陳男表示請他離開，且陳男站在門口讓她很難逃走，覺得她的性自主權被剝奪，事後還是很慌、很無助，擔心大叫後，陳男會立刻衝過來性侵，離開民宿返家後立即報警。

一審時地院認為兩人對話極少、發生時間短暫，陳男未有對小芸有任何要求性交的行為，僅口頭要求性交，當她明確拒絕後即離去，未達妨害、壓制其性自主決定權，判陳無罪。檢方提起上訴。

高等法院認為，陳男利用小芸「裸體」之狀況、並製造伸手即可隨時觸及小芸裸體、佔據小芸逃離路徑之處境，並於小芸第1次表達要求被告離去意思後，出現更高強度之意思表示，認定陳男壓制小芸的時間雖然很短，但強度顯然甚高，陳男行為已達妨害、干擾、壓制小芸性自主決定權之程度，已觸犯強制猥褻罪，將他改判六個月徒刑、可易科罰金十八萬元，全案還可上訴。

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