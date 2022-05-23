少輔院爆性霸凌！逼2學弟打手槍　18歲老鳥：隔窗聲控沒脅迫

▲彰化少輔院有學長要學弟打手槍。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化少輔院一名李姓學員，2年前被控要2男菜鳥學員爬上床，「如果不打手槍就要揍人」，2人嚇得只好乖乖配合，整件事等到老師得知後才曝光，李男辯稱「有叫他們玩、他們沒有說不願意」，但法官認定李男是老鳥、身形具優勢，2學員怕日後被告找麻煩，只能聽從命令，彰化地院審結，依強制猥褻罪判刑6月。

判決書內容指出，A、B2名學員一開始拒絕，李男對2人說，如果不打手槍就要揍人，2人均為入院不久的學員，不熟悉環境，畏懼日後遭較資深而且身形具優勢李男毆打，只能聽從命令，由A對B打手槍，等到輔育院老師自學員輾轉得知後，通報訓導處報警處理。

李男坦承的確叫A幫B打手槍，但矢口否認有何強制猥褻，辯稱：「我沒有脅迫他們…我沒有違反他們的意願或不當壓迫他們的意思自由」、「我是有叫他們玩，但我沒有脅迫，我是隔著窗子叫他們打手槍，他們笑笑的就打手槍…沒有說不願意，就打手槍給我看」。

A於審理證稱：「我一開始說不要，當時我會害怕，想說如果沒打手槍會被打，當時我剛來，會害怕」、「被告有跟B說如果不讓我打（手槍），他明天下去教室就死定了」B也並非心甘情願任A手淫，而是礙於被告的老鳥身分，才雙雙迫於被告的命令。

李男於審理坦承他從讀國中期間是田徑班練短跑、跳遠，進入輔育院後仍繼續鍛鍊體能，每天做伏地挺身2百多下，水桶裝水，單手或雙手舉水桶大約1百多下，身高173公分、體重來到85公斤體型可謂較為壯碩。

因此法官認定A、B兩人的一致證稱，認為他們並非情願配合李男指示，而是礙於他是老鳥地位等及體型佔優勢，出言威嚇令菜鳥2人不敢不從，依強制猥褻罪將他判刑6月、得易科罰金18萬元。全案可上訴。