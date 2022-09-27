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台鐵鳳林=玉里「9／30復駛」！首班5:44發車　明年春節前拚全線通車

▲▼強震重創花東，台鐵橋梁受損嚴重。（圖／讀者提供）

▲強震重創花東，台鐵橋梁受損嚴重。（圖／讀者提供）

記者李姿慧／台北報導

受918花東強震影響，台鐵逐步搶通花東路線，目前鳳林到富里間仍中斷停駛，台鐵預計9月30日再搶通鳳林到玉里間復駛，首班車預計上午5時44分發車，玉里到富里間18.8公里採公路客運接駁，預估搶修期仍至少要3個月以上，拼明年春節前通車。

受地震影響，台鐵富里=鳳林間路線中斷，目前改公路接駁，新萬里溪橋修復後，預計9月30日恢復鳳林=玉里間通車。經查，首班車上午5時44分將從玉里發車。另外台東到富里間雖日前已經搶通，但因富里站受地震影響仍有受損需要整修，僅有一月台可以使用，台東以北到富里間大多採區間車來回接駁，9月底後增加部分對號車行駛。

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不過玉里到富里間因新秀姑巒溪橋位移嚴重，行車中斷將持續到明年，原預估搶修期要半年以上，交通部長王國材昨(9/26)表示搶修期可望減少一半，搶修期可能可縮短為3個月，拚明年春節前通車。

台鐵玉里到富里間預期明年春節前約有18.8公里需採公路客運接駁，南下經花蓮到台東旅客，需在玉里站下車改搭客運接駁到富里站，之後銜接區間車到台東，預估玉里到台東車程約1個半小時到2小時內可以抵達，玉里到富里間公路客運接駁約30分鐘一班車。

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