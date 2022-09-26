「華盛營造」強拍女官員裸照　超多黑歷史起底

▲台灣鐵路局遭工程會認定涉疏失，未通報將華盛出包的事列在政府招標公告上。



圖文／鏡週刊

因爆發得標廠商華盛營造前主管強拍女官員裸照，引起軒然大波的台鐵台中高架化弊案，涉案的華盛營造主管蘇曉貞因強拍女官員裸照已遭判刑入獄服刑，行政院公共工程委員會近日發文各機關，直指台鐵在華盛涉入違法案件時未依約與對方解約，且大都採最低標而非最有利標，少了評選及刊登政府公報的機制，讓涉及不法的華盛一再得標政府標案，要求各單位應避免將涉不法的廠商列為決標對象。

華盛營造除2015年強拍女官員裸照案，早在2008年便涉及台鐵捷運化計畫新豐站站場弊案等黑歷史，華盛董事長還因此遭列被告交保，台鐵局未通報華盛涉及不法案，以致於工程會未將其列入不具備履約廠商的名單，讓其無法承攬政府公程，顯有內控疏失，導致華盛此後仍拿下台鐵9大標案，直到2022年共拿下36件政府標案，總預算金額逾百億元，這些等於都是華盛多拿到的標案。

▼華成營造位於高雄市，2008年起承包的台鐵工程涉弊遭偵辦，但仍接連取得國家重大標案，總金額達百億元。



工程會的函文批評，台鐵局沒有選擇適當的採購策略，排除履約績效不佳的廠商，致使華盛一再拿到台鐵標案。最不應該的是，華盛在政府36件標案中，26件以最低價得標，但工程會認為，台鐵局未能依《政府採購法》，對履約能力有問題廠商應採最有利標排除低價搶標，顯有重大缺失。工程會還舉例，華盛就是以最低價搶得牛埔溪橋改建工程標案，如果台鐵局當初能採最有利標或評分及格的最低標決標，早就可以排除華盛得標。

▼工程會發文直指華盛違約，但鐵改局卻未解約，也未刊登在政府採購公報。



行政院公共工程委員會（簡稱工程會）近日發文給台鐵、營建署及10餘個政府單位，強調華盛營造捲入不法事件，各單位應避免將履約能力不佳及涉入不法事件者列為決標對象，等同將這家過去專做政府大型工程標案的公司列入黑名單。

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