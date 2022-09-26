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地震來襲「家有嬰幼兒」怎麼辦？醫授3招求生：別隨便逃

▲▼嬰兒。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲兒科醫師教3招，地震來時有嬰幼兒的父母該怎麼保護小寶寶。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者林郁婷／綜合報導

最近有感地震頻頻來襲，家裡有嬰幼兒該怎麼辦？兒科醫師特別針對家有嬰幼兒提供3招應對方法，分別是「立即抱住寶寶趴下；抱著寶寶至堅固桌底或柱子、牆角旁；採跪姿躲床底、頭壓低，穩住邊角」，以及5個要避開的行為，「不打非緊急電話、不抬頭往上看、不搭電梯、不赤腳移動、不擅自從事救援行動」，最後他也提醒，緊急避難包應每6個月檢查一次。

禾馨民權小兒專科診所主治醫師巫漢盟在臉書粉專「阿包醫生陪你養寶包 - 小兒科巫漢盟醫師」發文表示，由於我們無法預測地震何時會來，因此擁有正確觀念、技能、準備地震包至為重要，特別是家中有嬰幼兒的父母，更需要冷靜應對，才能在危急時刻照顧家人。

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地震來襲，求生3招數

●趴下（Drop）：立即抱住寶寶，並馬上一手抱頭，另一手護住頭頸部，以免遭掉落物砸傷。

●掩護（Cover）：盡快抱寶寶就近躲到堅固桌底下，若附近沒有則躲到柱子或牆角。

●穩住（Hold on）：採跪姿躲在床底下、頭部壓低，若父母同時都在，請一方家長抓住桌腳，若無則盡量向桌腳或柱子靠攏。

緊急避難包

家裡每個大人小孩都應準備一份避難包，「嬰幼兒的避難物則可與家長放在一起」，包包要放在門口或逃生出口，「平時應每6個月就定期檢查一次內部物品是否符合需求」，以下是必備物：

●證件與金錢：這部分可直接攜帶平時使用的皮夾，內含重要證件、提款卡、少許現金等。

●水、糧食：礦泉水、餅乾、副食品、奶粉、即食品、泡麵等。

●醫療用品：溫度計、口罩、酒精、常備藥等。

●輕便衣物：輕便的上衣與褲子、外套、尿布、雨衣、鞋子等。

●其他：手電筒、哨子、打火機、電池、瑞士刀、行動電源等。

地震結束避難時應避免的行為

1.不撥打非緊急電話，因地震後線路可能異常
2.不抬頭往上看，避免被掉落物砸傷
3.不搭電梯，避免被困住
4.不赤腳移動，可能會被碎片物品割傷
5.不擅自從事救援行動，避免救人不達預期、自己也受傷

最後，許多人常問：「地震時要逃生嗎？」巫漢盟表示，原則上最好不要，因為當下無法預測如何晃動、會不會倒塌，尤其是逃生沒有遮擋物，更容易發生意外，因此還是採取求生3招數最好。

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