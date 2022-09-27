同業晚上10點狂CALL挖角　她鬆口跳槽「2通電話被砍價4千」

記者黃翊婷／綜合報導

一名在電信行業工作的女網友26日於臉書PO文抱怨，晚上10點收到同業打電話來挖角，隔天前往洽談，對方開出的薪水比目前的工作低1萬元，但福利多、獎金多，她鬆口答應跳槽，沒想到又過了一天，人資打電話來卻說「核薪比妳要求少2000（元）能不能接受」，她回答不行，結果人資第二通電話又說「那少4000（元）行不行」，讓她氣到差點理智斷線。

▲原PO被同業挖角，後續人資打來的電話卻讓她超級傻眼。（示意圖／取自免費圖庫Pexels，與本文當事人無關。）

原PO在臉書「爆怨2公社」的文章中提到，同業主動挖角，她已經拒絕很多次，對方仍不放棄，甚至在晚上10點打電話來拜託她親自到場談，這才決定去看看，上週四（22日）雙方談過之後，同業現場開出的底薪比目前的工作低1萬多元，幾乎跟她10年前剛出社會拿到的一樣多，但是主管一再強調福利多、獎金多，加總起來年薪可能會比目前多10萬元以上，「看在跟主管相談甚歡上，我鬆口說願意跳槽。」

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但接下來的發展卻讓原PO超級傻眼，23日同業人資打電話來告知，「核薪比妳要求少2000（元）能不能接受」，當下馬上拒絕，人資說要再去問問看，結果等到26日終於打來第二通電話，一開口卻說「那少4000（元）行不行」，她一聽差點理智斷線，但還是忍住脾氣，委婉表示無法接受才掛斷電話，「答應了還要砍價，鬼才去你們公司」。

文章公開之後掀起網友熱議，大家紛紛留言表示誇張，「少2000元都不願意了，還來問少4000元，這個人資是有什麼問題」、「會不會太鬧了？挖角還比原有薪資低」、「打一通電話少2000元」、「高薪挖角有聽過，低薪挖角倒是首見」、「要不要看一下有沒有鏡頭，說不定是整人節目」。

也有好心網有提醒原PO，通常公司要挖角都是先打電話或用電子郵件談好薪水才見面，而且跟主管談和跟人資談是不一樣的，主管可以畫大餅，人資則是要幫老闆省錢。對此，原PO表示，感謝大家的經驗分享，「我會學乖，先談好再去。」