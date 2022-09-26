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吃喜宴遇一家人「上菜旋風夾光一半」　同桌客看傻：感覺超差

記者黃翊婷／綜合報導

一名網友25日在臉書PO文抱怨，到台南吃喜宴，沒想到同桌的「一家人」都超沒禮貌，菜一上桌馬上狂夾，害其他人吃不到，「感覺超差，無言」。文章公開之後掀起網友熱議，有過來人分享，遇到這種狀況直接說就好，反正以後也不會見面，不用怕尷尬，「是我就會直接說了，他們自己都不要臉了，幹嘛（幹麼）給他們留臉」。

▲▼婚禮、婚宴、宴客、喜宴。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲原PO吃喜宴遇到「狂掃菜」的一家人。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文當事人無關。）

原PO在臉書「爆怨公社」的文章中提到，24日前往台南一間很有氣氛的飯店吃喜宴，開桌的第一道菜餚是燒鴨雞拼盤，沒想到同桌的對面一家人直接抓著那盤開始狂夾，完全沒有考慮其他人還沒有吃到，接下來第二道菜餚是蒸魚，同樣一上桌就被那一家人狂夾，只留下一半給其他人，「吃個喜宴，吃到感覺超差，無言」。

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文章公開之後掀起網友熱議，不少過來人表示，遇到這種狀況最好的辦法就是直接說，「直接說就好，反正以後也不會見面」、「是我就會直接說了，他們自己都不要臉了，幹嘛（幹麼）給他們留臉」、「最討厭跟這種沒禮貌的人同桌了」；也有人說，為了避免這種狀況發生，自己都會直接介入分配菜餚，「我都直接拿起盤子，叫他們把碗排好，我幫他們平均分配，大家都很感謝我！哈哈哈！」

其實類似的事情許多人都有遇過，大家除了替原PO抱不平，也紛紛留言感嘆，「你還沒遇過，吃完一口，他整碗拿去打包了」、「我還和自備塑膠袋的同桌過」、「我有遇過媒人婆從第五道菜開始，每一道一上菜就問『要吃嗎？可以打包嗎？』超傻眼」、「我還碰過一上菜就嗆聲這道沒吃完他要打包，因為他奶奶喜歡吃這個」。

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