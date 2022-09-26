人夫行事曆「小鳥審判日」　過來人秒懂要痛一週：像被踢到

記者黃翊婷／綜合報導

一名人夫日前在臉書PO文分享自己10月的行程，其中一項是「小鳥審判日」，也就是結紮，讓他感到很緊張，「有過來人給點術前術後身心建議嗎？」文章公開之後，因為幽默的用詞笑翻許多網友，也有不少過來人提醒，當下只有打麻醉時會比較痛，「麻醉退了就像被踢到」，大約會痛上一週左右。

▲原PO10月8日要進行結紮手術。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

原PO在臉書「爆怨公社」的文章中提到，要當一名稱職的爸爸，除了要撐起家中經濟，還要負責任，「已知回不了頭，就不做任何掙扎了。有過來人給點術前術後身心建議嗎？我還需要注意哪些呢？」而在附上的照片中，只見10月8日被原PO用紅筆寫上「小鳥審判日」，也就是當天要接受結紮手術的意思。

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文章公開之後，許多網友被原PO幽默的用詞笑翻，並紛紛留言調侃，「小鳥審判日是怎樣」、「幫原PO蛋蛋默哀5秒鐘」、「帶個嘴巴可以咬的東西進去」、「哈哈哈，我老公也打算要去（結）紮掉」、「既來之，則安之，我家老爺6年前審判完了」。

也有不少過來人分享自身經驗，表示打麻醉時會比較痛，手術當下就緊張而已，但麻醉退了就像被踢到一樣痛，當日就能出院，只是走路會有點卡卡的，第3天之後感覺會好很多，這種隱隱約約的痛感大約會持續一週左右，「8月綁的爸爸路過，建議隔天排休，每個人身體反應不太一樣，我是隔天起來嘔吐。」