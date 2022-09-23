看片學糖醋排骨！她「1動作」整鍋變黑　網笑：你讓豬死2次

▲人妻下廚煮糖醋排骨，結果燒焦變「焦糖排骨」。（圖／翻攝自爆怨公社）

圖文／CTWANT

在這個網際網路發達的時代，想要學料理不一定要買食譜或上課，可以找影片自學。不過，一名3寶媽跟著影片學做菜，才離開幾分鐘，整道料理竟然焦黑一片，瞬間變成暗黑料理，讓她大傻眼。

「我就想知道」，原PO在臉書《爆怨公社》表示，她很認真跟著網路影片學做糖醋排骨，沒想到中途離開2、3分鐘，回來整個大悲劇，糖醋排骨變成「焦糖排骨」，焦黑的程度和鍋子一樣，連蔥花的屍體都找不到，讓她崩潰：「豬看了都會掉眼淚，鍋子超難洗」。

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▲人妻離開2、3分鐘去看小孩，回來整個鍋子燒焦。（圖／翻攝自爆怨公社）

貼文一出，掀起熱烈討論，網友全笑翻留言，「這是燒炭排骨吧」、「加點水熬湯，可以想像成藥燉排骨」、「妳這東山鴨頭做的不錯」、「你讓豬死了兩次」、「早點準備中秋節就能派上用場了」、「…在製毒嗎？」、「誰准妳說這是糖醋排骨的？！」、「還以為是蝸牛呢！」、「這是火化吧」。

也有許多人叮嚀，煮東西不應該離開，「因為妳離開了『幾分鐘』，麻煩一秒鐘都不要離開好嗎？」、「開著火離開幾分鐘？這種習慣很不好喔，可以的話，妳家不要開伙好了，不然鄰居要提心吊膽的」、「人不能離開啦」、「誰讓妳離開的，離開要關火，不然真的很危險」。

事後，原PO道歉並感謝大家的建議，透露當時只是想去看一下孩子的狀況，沒想到回來鍋子就冒煙，倒水煮了3、4次，但焦黑還是洗不掉，只好先泡水等隔天再刷。有了這次的經驗，她學到了教訓，以後不敢沒關火就離開。

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