客甜點吃到飽「結帳再外帶4蛋糕」　被收360元秒嫌：蛤要錢喔

記者黃翊婷／綜合報導

一名在甜點吃到飽餐廳工作的女網友23日於臉書PO文抱怨，工作期間常常會遇到一些奇葩客人，例如點焦糖瑪奇朵卻要求做成無糖的、吃不完剩下太多不肯付清潔費，還有客人結完帳要再外帶4片蛋糕，一聽到要付360元，馬上嫌棄一句「蛤要錢喔」，讓她超級傻眼。

▲原PO在甜點吃到飽餐廳工作，期間遇到不少奇葩客人。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文當事人無關。）

原PO在臉書「爆怨公社」的文章中提到，自己是一名甜點吃到飽餐廳的員工，因為常常遇到一些奇葩客人，所以想和大家分享一下工作經驗，首先，許多客人點餐都會問咖啡能不能做成無糖的，但有一次她遇到一名客人點了焦糖瑪奇朵，卻要求做成無糖的，讓她忍不住在心中吐槽，「是不是來亂的？喝咖啡的一定都知道，焦糖瑪奇朵一定有甜度。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

接著，原PO說，那位客人點完餐不到5分鐘就跑來催促送餐，還說「妳（指原PO）快一點我不想等」，態度非常差；等到最後結帳買單，由於客人剩下太多食物沒有吃完，所以同事提醒要收取500元的清潔費，竟然被嗆「你們會不會太過分？我上次剩更多都沒罰」。

原PO表示，還有客人結帳買單時，看到甜點有單片販售外帶的，於是加點了4片蛋糕，一聽到要付360元，竟然嫌棄地說了一句「蛤要錢喔」，讓她超級傻眼，「餐飲一定有奧客，為何好好的人不當？」

文章公開之後掀起網友熱議，大家紛紛留言表示，「看到就焦糖瑪奇朵要無糖，我整個憋不住快笑死了」、「到處都有奇葩奧客」。還有不少餐飲同業人感嘆遇過類似問題，「碰過自己帶素食來，同桌人有點餐，她自己不點，還叫我們幫她把素食拿去擺盤端出來給她（我們也有賣素食套餐），餐廳可以接受妳帶外食已經很寬容了，還要擺什麼盤」、「吃自助餐不讓客人打包外帶，結果客人客訴我」。

不過，也有網友站在客人的角度緩頰道，可以理解焦糖瑪奇朵要求無糖的原因，像這種本身就有一定甜度的飲品，要求無糖其實就是希望不要另外加糖，否則喝起來會太甜。