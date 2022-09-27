張淑娟提告！律師嘆周玉蔻道歉為時已晚　2關鍵恐遭判刑

記者崔子柔／綜合報導

媒體人周玉蔻連日攻擊國民黨台北市長參選人蔣萬安，更爆料指其父親蔣孝嚴當年緋聞女主角是張淑娟，結果張淑娟昨（26）日前往台北地檢署提告，周玉蔻則衝到現場道歉，此舉讓律師直言「為時已晚」。

▲周玉蔻鞠躬道歉。（圖／記者屠惠剛攝）



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周玉蔻爆料後，張淑娟就發聲明駁斥，並稱將對周玉蔻和名嘴蔡玉真提告，周玉蔻當時還回應說「歡迎來告」，結果昨日在張淑娟抵達台北地檢署前，搶先跑到媒體面前鞠躬道歉，接著又和台北市議員王鴻薇互罵。

根據《聯合報》報導，律師鄭伊鈞表示，周玉蔻若有誠意，早有機會在自己臉書或發聲明道歉，跑到提告現場還跟王鴻薇吵架，反而是模糊焦點。

▲張淑娟提告。（圖／記者屠惠剛攝）



張淑娟提告妨害名譽，從檢察官偵辦方面來說，周玉蔻道歉與否不是重點，是要釐清她的爆料內容真偽，且須涉及公共利益，若周玉蔻明知不是張淑娟還要爆料就可能構成妨害名譽。

根據本站先前報導《90度鞠躬道歉意在表態求脫罪？ 律師分析周玉蔻可能的盤算》，律師何皓元指出，周玉蔻爆料前有無善盡查證義務、有無相當理由確信內容為真，才是會不會成罪的關鍵，至於道歉屬於犯罪態度，頂多可能獲得檢方緩起訴或法官給予緩刑等從輕處理。