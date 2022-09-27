　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

餡正升級！全家滿餡麵包內餡增量10%UP大滿足　韓式新口味太涮嘴

▲▼餡正升級！全家滿餡麵包內餡增量10%。（圖／翻攝自影片）

▲ET午間新聞主播凱莉(左)及小孟(右)開箱全家全新升級版滿餡麵包。（圖／翻攝自影片）

消費中心／綜合報導

鬆軟可口的「滿餡麵包」向來是全家便利商店的經典熱銷款，近期不僅推出全新「鹹口味」還升級了內餡增量10%起。ETtoday主播凱莉和小孟特別開箱5款全新升級版的滿餡麵包，包括：榛果可可、深焙花生、果粒草莓、大納言紅豆奶油，還有9/28全新上市的「韓式辣醬鮪魚」，只需銅板價即可入手的滿餡麵包，順利收服兩人味蕾，讓她們大呼要手刀搶購啦！

▲▼餡正升級！全家滿餡麵包內餡增量10%。（圖／翻攝自影片）

▲滿餡麵包升級2.0版本，滿餡增量升級至少10%以上。

有調查發現，消費者吃麵包時最重視餡料的份量及口感，因此全家便利商店特別延續「滿餡」精神，針對經典口味升級，成為超人氣滿餡麵包2.0版本。同樣嚴選柔軟麵團，側切抹上兩種口味組合，搭配脆脆顆粒或果肉口感的內餡，打造滿口餡料的療癒感以及豐富層次口感，此次滿餡麵包升級抹醬更全面增量10%UP大滿足！

喜愛嚐鮮、對「新品」二字毫無抵抗力的人，一定要試試滿餡麵包系列全新口味「韓式辣醬鮪魚」，大咬一口充分感受麵包的柔軟及麥香，下一秒道地的韓式辣醬香氣衝出來，接著吃得到鮪魚搭配洋蔥、黑胡椒跟馬鈴薯拌在一起的甜甜辣辣，濃郁又有層次，相信不論潮流小哥哥或小姐姐們一定都會很喜歡。

▲▼餡正升級！全家滿餡麵包內餡增量10%。（圖／翻攝自影片）

▲▼凱莉與小孟開箱試吃升級版滿餡麵包。

▲▼餡正升級！全家滿餡麵包內餡增量10%。（圖／翻攝自影片）

巧克力控很愛的「榛果可可」則是在麵包內抹上濃郁的可可，而且帶有淡淡的杏仁香味，甜而不膩超順口，全家還採用法國天然海鹽做成奶霜，抹了厚厚一層讓它甜中帶鹹，每一口都能吃到杏仁角，而且可可餡增量15%豐富口感層次，一咬瞬間大爆餡。同樣增量果醬15%的還有少女心最愛的「果粒草莓」草莓醬加好加滿絕對有感，更特別的是，麵包內還加了QQ椰果，口感更有層次，並選用紐西蘭乳源調製香甜煉乳卡士達，整體吃起來酸酸甜甜的，不上癮也難！喜愛酸甜系口味的人，也別錯過檸檬煉乳口味，相信會一吃就愛上。

不能不提到優秀的滿餡麵包系列，還有2款嚴選台灣在地食材的口味：來自雲林花生醬搭配花生角的「深焙花生」口感很有層次、不膩口，抹了一層鹹奶油再拌入當季新鮮花生研磨的花生粉，整體吃起來很滑順，打賭花生控一定愛不釋口想囤貨；「大納言紅豆奶油」口味則是採用萬丹紅豆及台灣栽種的大納言紅豆，以日式工法熬製，顆粒飽滿香氣濃郁，搭配鹹甜奶油霜，吃起來美味又療癒。

▲▼餡正升級！全家滿餡麵包內餡增量10%。（圖／翻攝自影片）

▲滿餡麵包增量美味，療癒大滿足。

等不及想嚐一嚐「滿餡麵包」的美味了嗎？9/21~10/4期間，款款銅板價的滿餡麵包全系列搭配指定飲品，享有59元優惠，超划算！另外，指定「匠極滿」麵包系列，同價位第2件58折，不同價位的話，兩件79折計算（匠土司家庭號例外），喜愛嚐鮮的你，不論早餐、午餐、下午茶…滿餡麵包全天候陪你吃滿腹，療癒大滿足。

ET快訊
快訊／台灣蝦皮裁員！比照中國拿「N+2」　早上通知、當天走人
報酬率-39%！　ETF慘跌「悲情5檔」名單曝光
姓名「這四字」中2字　吃燒肉享5折優惠
我要生了！24歲少婦報警託付3幼子　丈夫失聯「3童裸身全身髒

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

餡正升級！全家滿餡麵包內餡增量10%UP大滿足　韓式新口味太涮嘴

美式下殺55折、8大飲品買6送3！4大超商「教師節咖啡優惠」快收

雙層牛肉+薯餅！麥當勞最新「異國風漢堡」來了　加碼吃柚香脆雞堡

小綠瓶風潮席捲藝能界！本土劇E奶女神瘦肚瘦腿就是不瘦胸

只有1天！麥當勞「經典美式、那堤買1送1」　限量2萬組

限時5天！超商咖啡「第2杯10元」爽喝　特大杯美式只要35元

今天衝了！超商「西西里咖啡第2杯半價喝」　加碼美式2杯下殺55折

「灰白髮救星」！3步驟喚黑豐盈、強化髮色超高滿意度

酒饕手刀預備！國慶限定「OMAR雪莉威士忌＋玉山8年陳高」限量釋出開始搶購

咖啡控買起來！全聯多款濾掛、咖啡豆「買1送1」　優惠一次看

開業38年岡山統一戲院熄燈　老闆落寞坐大廳：我心淌血

正妹教練現實→氣質甜美　一拍TikTok秒炸出肌肉！

萌娃不睡覺愛跟爸聊天　奶音狂回「嗯」網融化

孫生突發文譙女友「假人設」！　揭Wendy多次踩底線：真覺得噁心

下鍋前的難分難捨！ 蛤蜊伸舌頭互打還親親

周玉蔻認爆料錯誤！　撇清拉抬陳時中選情

劉雨柔、黃育仁宣布離婚！　PO文證實斷6年情：退回朋友關係

周玉蔻王鴻薇火爆開嗆！ 互罵不要臉...張淑娟爆哭

澳洲海岸驚現整排鯨屍 230頭領航鯨離奇擱淺！

周玉蔻、王鴻薇瘋狂互罵　張淑娟北檢淚崩按鈴提告

餡正升級！全家滿餡麵包內餡增量10%UP大滿足　韓式新口味太涮嘴

美式下殺55折、8大飲品買6送3！4大超商「教師節咖啡優惠」快收

雙層牛肉+薯餅！麥當勞最新「異國風漢堡」來了　加碼吃柚香脆雞堡

小綠瓶風潮席捲藝能界！本土劇E奶女神瘦肚瘦腿就是不瘦胸

只有1天！麥當勞「經典美式、那堤買1送1」　限量2萬組

限時5天！超商咖啡「第2杯10元」爽喝　特大杯美式只要35元

今天衝了！超商「西西里咖啡第2杯半價喝」　加碼美式2杯下殺55折

「灰白髮救星」！3步驟喚黑豐盈、強化髮色超高滿意度

酒饕手刀預備！國慶限定「OMAR雪莉威士忌＋玉山8年陳高」限量釋出開始搶購

咖啡控買起來！全聯多款濾掛、咖啡豆「買1送1」　優惠一次看

網傳2男「路中互扁」打到拖鞋噴飛　貨櫃車停路旁...警方說話了

馬國畢誤傳小甜甜沒修圖照片　網吃驚：臉被蜜蜂蜇到嗎？

政府國防預算大增、潛艦需求提高　中信造船不再需要搶標前景看好

男友媽控制慾超強！監視私密對話…刪紀錄也沒用　她驚：是駭客嗎

日網IG火紅「流浪貓心理測驗」　一秒測出你在愛情裡的模樣

台東+411　衛生局籲民眾盡快完成疫苗接種

ET專訪／得天獨厚「只差東風」　高虹安要讓新竹市成國際亮點

【廣編】產學專家籲：NCC應鬆綁電視廣告規管密度

「投鄭運鵬就是投給周玉蔻！」　鄭寶清怒批周是「潑髒水慣犯」

ET專訪／北一女後沒第1過！高虹安自認不算優秀　面對網軍靠這招

馬尾妹15秒舉重「晃動驚天」害羞甜遮鏡頭！老司機暈整天

消費熱門新聞

美式賣場「搬長」必看隱藏版買法

全家發票中獎名單一次看！

週年慶拒當灑大姐！入手神級保養

「灰白髮救星」3步驟喚黑豐盈

是你嗎？全聯開出2百萬發票特獎

麥當勞最新「異國漢堡」來了！

限時5天！超商咖啡「第2杯10元」

限時6天！「超商8大咖啡飲品」買6送3

超商「美式、拿鐵買2送2」喝3天

最新「大同電鍋icash2.0」打開是茶葉蛋

小綠瓶風潮席捲藝能界！本土劇E奶女神瘦肚瘦腿就是不瘦胸

肯德基限時推「雙層青花椒咔啦雞腿堡」

快訊／7-11開出3張千萬發票

約翰走路XR21攜手星宇航空推「星宇箱」

更多熱門

相關新聞

4大超商「教師節咖啡優惠」懶人包

4大超商「教師節咖啡優惠」懶人包

全國的老師們辛苦了！為迎接即將到來的教師節，4大超商也驚喜祭出限時「咖啡優惠」，不僅有西西里氣泡咖啡第2杯半價，還有8大指定飲品像是冰燕麥拿鐵、黑糖珍珠撞奶買6送3等，至於消費者最愛的美式最低也下殺55折喝，通通不能放過。

麥當勞限時1天「咖啡買1送1」

麥當勞限時1天「咖啡買1送1」

超商西西里咖啡連2天第2杯半價喝

超商西西里咖啡連2天第2杯半價喝

快訊／全家消費497元中千萬大獎　統一發票中獎情形一次看

快訊／全家消費497元中千萬大獎　統一發票中獎情形一次看

全家發票中獎名單一次看！

全家發票中獎名單一次看！

關鍵字：

全家滿餡麵包

讀者迴響

熱門新聞

北漂夫妻罹肝癌　醫師：燉排骨加它像在服毒

好市多上架新玩具！網笑：想換電視可以買

台中男水樂園拍2hrs　比基尼妹崩潰

反擊孫生「去酒店到早上」！

張淑娟提告！　律師嘆周玉蔻道歉為時已晚

台南恐怖命案！27歲男14樓墜落斷頭亡

警單手壓制騎士！　影片曝光卻歪樓「目光都在他身上」

快訊／千人斬AV男優清水健離婚！妻證實4年婚斷

吳宗憲終於公開「最美小女兒」！首曬4兒女合照

網紅「吸血鬼老師」Eko結婚了！　合照掀熱議：都好酷

廖老大退直播5天就復出　館長3句話狠酸

軍營旁「一甲地」全種大麻　市價估6億

浴室矽利康發霉！網曝神招

進廁所驚見「1巨雷」他氣退租　網全傻眼

廖老大咬檳榔嗆聲嚇到女官員　勞工局長霸氣回應

更多

最夯影音

更多
開業38年岡山統一戲院熄燈　老闆落寞坐大廳：我心淌血

開業38年岡山統一戲院熄燈　老闆落寞坐大廳：我心淌血
正妹教練現實→氣質甜美　一拍TikTok秒炸出肌肉！

正妹教練現實→氣質甜美　一拍TikTok秒炸出肌肉！

萌娃不睡覺愛跟爸聊天　奶音狂回「嗯」網融化

萌娃不睡覺愛跟爸聊天　奶音狂回「嗯」網融化

孫生突發文譙女友「假人設」！　揭Wendy多次踩底線：真覺得噁心

孫生突發文譙女友「假人設」！　揭Wendy多次踩底線：真覺得噁心

下鍋前的難分難捨！ 蛤蜊伸舌頭互打還親親

下鍋前的難分難捨！ 蛤蜊伸舌頭互打還親親

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面