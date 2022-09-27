餡正升級！全家滿餡麵包內餡增量10%UP大滿足　韓式新口味太涮嘴

▲ET午間新聞主播凱莉(左)及小孟(右)開箱全家全新升級版滿餡麵包。（圖／翻攝自影片）

消費中心／綜合報導

鬆軟可口的「滿餡麵包」向來是全家便利商店的經典熱銷款，近期不僅推出全新「鹹口味」還升級了內餡增量10%起。ETtoday主播凱莉和小孟特別開箱5款全新升級版的滿餡麵包，包括：榛果可可、深焙花生、果粒草莓、大納言紅豆奶油，還有9/28全新上市的「韓式辣醬鮪魚」，只需銅板價即可入手的滿餡麵包，順利收服兩人味蕾，讓她們大呼要手刀搶購啦！

▲滿餡麵包升級2.0版本，滿餡增量升級至少10%以上。

有調查發現，消費者吃麵包時最重視餡料的份量及口感，因此全家便利商店特別延續「滿餡」精神，針對經典口味升級，成為超人氣滿餡麵包2.0版本。同樣嚴選柔軟麵團，側切抹上兩種口味組合，搭配脆脆顆粒或果肉口感的內餡，打造滿口餡料的療癒感以及豐富層次口感，此次滿餡麵包升級抹醬更全面增量10%UP大滿足！

喜愛嚐鮮、對「新品」二字毫無抵抗力的人，一定要試試滿餡麵包系列全新口味「韓式辣醬鮪魚」，大咬一口充分感受麵包的柔軟及麥香，下一秒道地的韓式辣醬香氣衝出來，接著吃得到鮪魚搭配洋蔥、黑胡椒跟馬鈴薯拌在一起的甜甜辣辣，濃郁又有層次，相信不論潮流小哥哥或小姐姐們一定都會很喜歡。

▲▼凱莉與小孟開箱試吃升級版滿餡麵包。

巧克力控很愛的「榛果可可」則是在麵包內抹上濃郁的可可，而且帶有淡淡的杏仁香味，甜而不膩超順口，全家還採用法國天然海鹽做成奶霜，抹了厚厚一層讓它甜中帶鹹，每一口都能吃到杏仁角，而且可可餡增量15%豐富口感層次，一咬瞬間大爆餡。同樣增量果醬15%的還有少女心最愛的「果粒草莓」草莓醬加好加滿絕對有感，更特別的是，麵包內還加了QQ椰果，口感更有層次，並選用紐西蘭乳源調製香甜煉乳卡士達，整體吃起來酸酸甜甜的，不上癮也難！喜愛酸甜系口味的人，也別錯過檸檬煉乳口味，相信會一吃就愛上。

不能不提到優秀的滿餡麵包系列，還有2款嚴選台灣在地食材的口味：來自雲林花生醬搭配花生角的「深焙花生」口感很有層次、不膩口，抹了一層鹹奶油再拌入當季新鮮花生研磨的花生粉，整體吃起來很滑順，打賭花生控一定愛不釋口想囤貨；「大納言紅豆奶油」口味則是採用萬丹紅豆及台灣栽種的大納言紅豆，以日式工法熬製，顆粒飽滿香氣濃郁，搭配鹹甜奶油霜，吃起來美味又療癒。

▲滿餡麵包增量美味，療癒大滿足。

等不及想嚐一嚐「滿餡麵包」的美味了嗎？9/21~10/4期間，款款銅板價的滿餡麵包全系列搭配指定飲品，享有59元優惠，超划算！另外，指定「匠極滿」麵包系列，同價位第2件58折，不同價位的話，兩件79折計算（匠土司家庭號例外），喜愛嚐鮮的你，不論早餐、午餐、下午茶…滿餡麵包全天候陪你吃滿腹，療癒大滿足。