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宣告正式邁入「三航母時代」! 　央視：福建艦展開繫泊試驗

▲▼大陸第三艘航空母艦福建艦（福建號）。（圖／新華社）

▲大陸第三艘航空母艦福建艦。（圖／新華社）

記者鄭思楠／綜合報導

在今年6月17日下水後，據《央視》23日報導，中共第三艘航空母艦「福建艦」，已經按計劃展開繫泊試驗。報導稱，自首艘航母遼寧艦入列10年來，中共海軍實現了從無到有、從改裝到自製、從滑躍到彈射的升級跨越，邁入「三航母時代」。

報導稱，黨的十八大已來，海軍圍繞全面建設世界一流海軍的宏偉目標，不斷推動以航母為重點的新質作戰力量建設。報導指出，中國首艘國產航母山東艦入列不到三年，先後完成跨區機動編隊戰術等訓練任務，第三艘航母福建艦目前正按計劃開展繫泊試驗。

據悉，「繫泊試驗」在船廠碼頭上進行，內容包括對機電設備的調整及性能試驗，船舶基本上處於一種靜止狀態，以驗證是否達設計要求。完成繫泊試驗後，下一階段是海上試驗，最終交付部隊入列。

報導還稱，隨著055型萬噸級驅逐艦南昌艦、大型遠洋補給艦呼倫湖艦、新型艦載機等主戰裝備加速升級換代，解放軍海軍航母編隊體系作戰能力不斷增強。

公開資訊顯示，福建號航空母艦舷號為18，是大陸第一艘採用平直通長飛行甲板、電磁彈射和阻攔裝置的航母，滿載排水量約8萬噸，飛行甲板全長約316公尺，全寬約76公尺。

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