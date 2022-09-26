超貴車禍畫面曝！吊車臂一撞毀了「豪奢行宮」　修理費恐破百萬

記者許權毅／台中報導

360萬起跳的豪華休旅車被當街「破窗」！台中市北屯區24日13時許發生一起罕見車禍，一台吊車直行在陳平路上時，一台豪華休旅從巷弄內駛出左轉，不料雙方在路口發生碰撞，吊車吊臂直接撞上休旅車左後車窗，導致車門嚴重變形，安全氣囊也爆開。第五警分局初步研判肇因為休旅車駕駛未依規定讓車，吊車駕駛則是未注意車前狀況。

▲台中一台豪華休旅跟吊車發生車禍，休旅車車窗遭穿破。（圖／記者許權毅翻攝，下同）

事發在24日13時42分，47歲的吳男駕駛要價360萬起跳的7人座豪華休旅車，從北屯區陳平路117巷左轉進入陳平路時，跟駕駛吊車直行的42歲王男發生嚴重碰撞，吊車吊臂直直往對方的左後車窗「穿進」，導致豪華休旅遭推行一小段距離後才停下，車門幾乎全毀，車內的安全氣囊也爆開，附近民眾住家監視器拍下事發經過，影片在網路流傳也讓這起罕見車禍曝光。

第五分局警方表示，雙方駕駛均向警方說是因為一時沒注意才釀禍，豪華休旅車上並無載其他乘客，初步研判肇因為豪華休旅車未依照規定禮讓直行車，另外吊車並未注意車前狀況。雙方駕駛均無受傷，且經酒測均無酒駕情事。

據了解，該豪華休旅車款分成4人座與7人座，以最新款估算，4人座新車價約落在520萬元左右，7人座落在360到370萬元左右。該車款被許多汽車達人稱為「豪華堡壘」、「路上頭等艙」、「豪奢行宮」等等，初估修理費恐破百萬。