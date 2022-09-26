蔣孝嚴「晶華醜聞始末」曝！8字解釋婚外情　淪最短命總統府秘書長

▲蔣孝嚴與妻子黃美倫。（圖／記者李毓康攝）

記者周亭瑋／綜合報導

資深媒體人周玉蔻近來緊咬蔣萬安的身世之謎，更扯出其父蔣孝嚴（章孝嚴）當年的「晶華緋聞案」。回顧此案，1999年12月21日，蔣孝嚴婚外情一事被披露，震撼各界，隔天他辭去秘書長一職，成為台灣史上「最短命」的總統府秘書長。

周玉蔻最近砲火全開，將蔣萬安父親蔣孝嚴這段陳年醜聞重新搬上檯面，時間拉回1999年12月間，《勁報》收到傳真，上面是一張晶華酒店的便箋，深情寫道「我對你的愛是無庸置疑的，我承諾在明年（2000年）6月底以前，與她（黃美倫）辦妥離婚手續」，文末除了標註日期為88年11月10日，還有時任總統府秘書長章孝嚴的親筆簽名。

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後來12月21日，《勁報》以頭版報導「章孝嚴發生婚外情 承諾離婚」，為政壇投下震撼彈；而章孝嚴則透過總統府發言人丁遠超發聲明，坦承於秘書長任內，在「不正常的情況下」確有親筆寫下台北晶華酒店的一紙便箋，對於婚外情，他的一句「涉世未深 交友不慎」更成為偷腥名言。

▲周玉蔻狠咬蔣萬安父蔣孝嚴20多年前的晶華飯店案。（圖／記者屠惠剛、周宸亘攝）

隔天傍晚，章孝嚴同妻子黃美倫召開記者會，並語帶哽咽地說「這件事是他一生最大、最無法彌補的遺憾，受害最深的是他永遠深愛的妻子及子女，而他們是無可取代的，對於這項最嚴重的錯誤，會以最負責任態度面對。」不僅如此，他也宣布辭去秘書長一職，成了迄今任期最短的總統府秘書長，僅任職35天。

至於夫人黃美倫那時則說，「這次外子犯了一個很大的錯誤，但是是無心之過，孩子和我都深深的諒解，也給予寬容。今後我們會給他最大的支持和安慰，我們希望他能夠再堅強和再勇敢地站起來。」

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