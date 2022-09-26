　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

蔣孝嚴「晶華醜聞始末」曝！8字解釋婚外情　淪最短命總統府秘書長

▲▼郝柏村追思會,蔣孝嚴與妻子黃美倫。（圖／記者李毓康攝）

▲蔣孝嚴與妻子黃美倫。（圖／記者李毓康攝）

記者周亭瑋／綜合報導

資深媒體人周玉蔻近來緊咬蔣萬安的身世之謎，更扯出其父蔣孝嚴（章孝嚴）當年的「晶華緋聞案」。回顧此案，1999年12月21日，蔣孝嚴婚外情一事被披露，震撼各界，隔天他辭去秘書長一職，成為台灣史上「最短命」的總統府秘書長。

周玉蔻最近砲火全開，將蔣萬安父親蔣孝嚴這段陳年醜聞重新搬上檯面，時間拉回1999年12月間，《勁報》收到傳真，上面是一張晶華酒店的便箋，深情寫道「我對你的愛是無庸置疑的，我承諾在明年（2000年）6月底以前，與她（黃美倫）辦妥離婚手續」，文末除了標註日期為88年11月10日，還有時任總統府秘書長章孝嚴的親筆簽名。

[廣告]請繼續往下閱讀...

後來12月21日，《勁報》以頭版報導「章孝嚴發生婚外情 承諾離婚」，為政壇投下震撼彈；而章孝嚴則透過總統府發言人丁遠超發聲明，坦承於秘書長任內，在「不正常的情況下」確有親筆寫下台北晶華酒店的一紙便箋，對於婚外情，他的一句「涉世未深 交友不慎」更成為偷腥名言。

▲▼周玉蔻、蔣萬安。（圖／記者屠惠剛、周宸亘攝）

▲周玉蔻狠咬蔣萬安父蔣孝嚴20多年前的晶華飯店案。（圖／記者屠惠剛、周宸亘攝）

隔天傍晚，章孝嚴同妻子黃美倫召開記者會，並語帶哽咽地說「這件事是他一生最大、最無法彌補的遺憾，受害最深的是他永遠深愛的妻子及子女，而他們是無可取代的，對於這項最嚴重的錯誤，會以最負責任態度面對。」不僅如此，他也宣布辭去秘書長一職，成了迄今任期最短的總統府秘書長，僅任職35天。

至於夫人黃美倫那時則說，「這次外子犯了一個很大的錯誤，但是是無心之過，孩子和我都深深的諒解，也給予寬容。今後我們會給他最大的支持和安慰，我們希望他能夠再堅強和再勇敢地站起來。」

開箱雲好康優惠！！內有專屬折扣碼

►我就懶阿！6款「餐廳級調理包」水煮5分鐘開吃　再送晶華牛肉麵

►1包15元！醫院激推「4款養生沖泡飲」熱量134卡　4種人超適合

►智慧型刷毛「提醒換牙刷時機」　還有銀離子抗菌

快速結帳超方便！超夯品也有優惠

►東風極柔三層衛生紙「1包不到18元」

►來自台東「日出頂級鮮蛋」　7道檢驗！360度零死角洗選

►150抽兩層衛生紙「1包不到12元」　整年份買好買滿

►新手爸媽必備！Combi育兒組合超優惠　優雅解決尿布異味

► 東森獨家 聲寶品牌月!下單抽電視、買就送家電!

ET快訊
拓也哥生前「左小腿已截肢」！　多病纏身：討厭打點滴
大改款TOYOTA INNONA預售價曝光！　11月發表
趕進度！　估本週還有「1-2個颱風生成」
拓也哥離世「2絕技被翻出」　網洗版淚：一代傳奇殞落
快訊／台中市府「女公務員10樓墜落」！　倒花圃不治
對罵10分鐘「王鴻薇1句話」戳周玉蔻痛處　網笑喊：贏了
快訊／拓也哥逝世！　家人悲痛證實
周玉蔻才大嗆「喜歡被告、我有被告癖！」　今90度鞠躬道歉

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

周玉蔻剛道歉「秒和王鴻薇吵翻」　網直擊火爆一幕：台灣亂源？

國門解封倒數！3年來「國旅哪進步了？」　全場狂喊2答案

10月最Chill城市野營就在衛武營　還有艾怡良、告五人唱給你聽

趕進度！估本週還有「1-2個颱風生成」　專家曝靠近台灣機率

拓也哥離世「2絕技被翻出」　網洗版淚：一代傳奇殞落

國慶連假「國5連塞13小時」　車程增5倍↑！每日壅塞路段出爐

對罵10分鐘「王鴻薇1句話」戳周玉蔻痛處　網笑喊贏了：酸度爆表

迎接10月「國境解封」　陳其邁曝高雄策略：打團體戰搶國外旅客

後悔也沒用！打高端赴日要自費PCR　網揭「高端仔3反應」

停停走走的剎車碟盤磨損造成空污　台大陽明交大研究新發現

下鍋前的難分難捨！ 蛤蜊伸舌頭互打還親親

開業38年岡山統一戲院熄燈　老闆落寞坐大廳：我心淌血

夏宇童《玩很大》砸傷李哲言 內疚3度道歉...他暖回：我很好！

智利出現5M巨大地震魚　漁民驚：傳說是真的！

陸男童坐滑板極速溜斜坡！　高中生「肉身攔住」神救援

陳立農告白張藝凡她秒答應XD　最後一刻「推開她擋水」超暖

吳姍儒5月孕肚看不出「辣露小蠻腰」　許願：小孩不要像我爸就好！

熱心女見車禍秒衝消防局求助 男暖幫扶機車！網：最美風景

中油天然氣注儲桶氣爆！　桶蓋噴飛竟是「土蜂害的」

虞書欣《小森林》攻陷直男　張彬彬「嘴說不要但全照做」

10月最Chill城市野營就在衛武營　還有艾怡良、告五人唱給你聽

趕進度！估本週還有「1-2個颱風生成」　專家曝靠近台灣機率

拓也哥離世「2絕技被翻出」　網洗版淚：一代傳奇殞落

國慶連假「國5連塞13小時」　車程增5倍↑！每日壅塞路段出爐

對罵10分鐘「王鴻薇1句話」戳周玉蔻痛處　網笑喊贏了：酸度爆表

迎接10月「國境解封」　陳其邁曝高雄策略：打團體戰搶國外旅客

後悔也沒用！打高端赴日要自費PCR　網揭「高端仔3反應」

停停走走的剎車碟盤磨損造成空污　台大陽明交大研究新發現

OL常留下來加班！卻慘被主管約談資遣　內行一看嘆內幕：這很常見

蔣孝嚴「晶華醜聞始末」曝！8字解釋婚外情　淪最短命總統府秘書長

Skoda「電動版Octavia」傳已在開發中　採最新技術直指Model 3

中華隊已徵詢王柏融等旅外好手　林子偉率先表態將打經典賽

批民進黨團「民主之恥」　民眾黨團：用國家機器追殺高虹安　

梁文音離婚2年...自揭婚禮「最大遺憾」！　見1幕秒淚流滿面

打斷「別吃我」訊號！國衛院找到關鍵解方　可增強吞噬癌細胞

10月最Chill城市野營就在衛武營　還有艾怡良、告五人唱給你聽

預備備～起飛！小貓超愛狩獵奴才「埋伏廁所外」　中途媽初遇對手

趕進度！估本週還有「1-2個颱風生成」　專家曝靠近台灣機率

大改款「TOYOTA INNONA預售價曝光」！折合新台幣84萬　11月發表

曹興誠再轟！簽不投降承諾書「太弱」　候選人應宣誓「與職位共存亡」

生活熱門新聞

驚見爸媽Google搜尋紀錄　兒當場崩潰大哭

一夜連3震！今晨最大規模4.2　6縣市有感

能牽手走一輩子「3對超甜星座CP」

掰咖弟坐輪椅被推去正妹桌　網笑翻

月存1萬40年後可退休？她一算結果超絕望

買iPhone卻裝廉價手機殼　網點關鍵原因

台南晶英酒店爆70人疑食物中毒

6縣市大雨！庫拉估今生成　下波變天時間曝

10歲童開山貓刨路　爸爸道歉了

吃喜宴同桌一家人秒夾光一半　他看傻

高端國際認證卡關　連加恩曝WHO最新進度

諾盧開眼轉中颱！超大豪雨淹水警戒縣市曝

他被錯認是檢舉達人　接電話恐號

雙颱共舞！第17號颱風庫拉生成

更多熱門

相關新聞

張淑娟痛斥周玉蔻「霸凌沒有麥克風的人」不接受道歉

張淑娟痛斥周玉蔻「霸凌沒有麥克風的人」不接受道歉

媒體人周玉蔻近期連轟國民黨台北市長參選人蔣萬安的身世，直指父親蔣孝嚴當年的緋聞女主角是張淑娟，張淑娟直到11時許才現身，一露臉便爆哭鞠躬，並稱自己這幾天遭受網路霸凌，堅稱自己沒有跟蔣孝嚴滾床，怒罵周玉蔻亂說，「我不是緋聞女主角，我沒有滾床，請不要消費我」。

影／周玉蔻狂譙「柯文哲撒旦魔鬼」20分鐘一次看

影／周玉蔻狂譙「柯文哲撒旦魔鬼」20分鐘一次看

周玉蔻「放電」示愛陳時中！蔣萬安冷送8成語：小倆口談情說愛沒興趣

周玉蔻「放電」示愛陳時中！蔣萬安冷送8成語：小倆口談情說愛沒興趣

周玉蔻緊咬身世！喊話「快來告我」　蔣萬安：選舉要有底線

周玉蔻緊咬身世！喊話「快來告我」　蔣萬安：選舉要有底線

大場面！徐巧芯酸爆周玉蔻「要被告了才道歉」

大場面！徐巧芯酸爆周玉蔻「要被告了才道歉」

關鍵字：

蔣孝嚴章孝嚴蔣孝嚴晶華酒店晶華酒店醜聞周玉蔻蔣萬安婚外情黃美倫

讀者迴響

熱門新聞

快訊／拓也哥逝世！家人發文證實

孫生突譙女友「假人設」：真覺得噁心

浴室矽利康發霉！網曝神招

驚見爸媽Google搜尋紀錄　兒當場崩潰大哭

一夜連3震！今晨最大規模4.2　6縣市有感

台「第一女優」爆重回日本拍AV！

17歲女淪寮國豬仔！　逃跑失敗被逼當眾口交

能牽手走一輩子「3對超甜星座CP」

富家女故宮看展後墜B2　昏迷指數3搶救中

中間是狠角色　左右車貼防撞板

紅隊隊員「輸了沒關係」　江宏傑怒

即／張淑娟捲「晶華緋聞案」怒告！周玉蔻道歉了

許藍方解釋「女生乳頭黑」原因

外媒爆iPhone 15　Ultra型號取代Pro Max

快訊／張淑娟爆哭現身！怒罵周玉蔻：沒有媒體素養

更多

最夯影音

更多
下鍋前的難分難捨！ 蛤蜊伸舌頭互打還親親

下鍋前的難分難捨！ 蛤蜊伸舌頭互打還親親
開業38年岡山統一戲院熄燈　老闆落寞坐大廳：我心淌血

開業38年岡山統一戲院熄燈　老闆落寞坐大廳：我心淌血

夏宇童《玩很大》砸傷李哲言 內疚3度道歉...他暖回：我很好！

夏宇童《玩很大》砸傷李哲言 內疚3度道歉...他暖回：我很好！

智利出現5M巨大地震魚　漁民驚：傳說是真的！

智利出現5M巨大地震魚　漁民驚：傳說是真的！

陸男童坐滑板極速溜斜坡！　高中生「肉身攔住」神救援

陸男童坐滑板極速溜斜坡！　高中生「肉身攔住」神救援

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面