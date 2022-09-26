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張淑娟1470字全文曝光！天上掉大石砸毀清白…淚崩轟周玉蔻：太惡劣

▲▼張淑娟提告周玉蔻 周玉蔻到場道歉 王鴻葳。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼張淑娟26日上午赴北檢提告，周玉蔻到場道歉。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者劉昌松、戴若涵／台北報導

資深媒體人周玉蔻近期緊咬台北市長參選人蔣萬安的身世，指控其父親蔣孝嚴當年晶華飯店緋聞案女主角為張淑娟。對此，張淑娟26日赴台北地檢署喊告，顫抖著聲音流淚表示，「我沒跟他(蔣孝嚴)滾過床」，要周玉蔻不要再消費她，「我今天告妳告到底」。

▲▼張淑娟提告周玉蔻 周玉蔻鞠躬道歉。（圖／記者屠惠剛攝）

張淑娟1470字全文如下：

謝謝大家，我是張淑娟，然後十幾天來網路不停的霸凌跟媒體，我覺得非常的無辜，我的家人都不讓我出來，可是我真的住在台灣，我也不認識周小姐，把我所有照片都拿出來這樣子鞭屍，我是代表中華民國出去比賽的，還為國爭光過，我也沒有滾床，什麼什麼案又不是我的，明明妳是當時採訪的記者，怎麼可以睜眼說瞎話，一個媒體記者，一點專業素養都沒有，妳把別人的案子、髒水丟到我身上來。

沒有人幫忙，我在家想自殺好多天了，我也沒有辦法吃，也沒有辦法睡，我沒有媒體，我早就沒有在這邊工作很久了，我自己播過球賽，我都知道什麼是實事求證，沒有經過當事人把人家照片這樣一直消費、一直消費、一直消費，對不對，含沙射影，妳含沙射影妳還指名道姓，我的父母親今天如果還在，他們情何以堪，我沒有對不起中華民國任何一件事情。

▲▼張淑娟按鈴提告周玉蔻 周玉蔻到場與王鴻薇吵架。（圖／記者屠惠剛攝）

在今天我要說，我沒有跟章孝嚴滾床，我從當選到今天，我一天都沒有跟他滾床。周玉蔻小姐，妳不要再用我的照片，打妳的知名度了。妳這麼漂亮，妳自己去打知名度，我連車馬費、通告費都不領的人，認真守法，我相信台灣百姓會還我一個公道。我接到四方各地的人，我誰都不認識，我還去託一個王小姐，王鴻薇我今天才第一次才看到她。

沒有人要接受我的申訴，今天如果我不出來抗議，誰會幫我呢？我相信台灣的社會是正義、是善良的，你們任何的顏色我都愛你們，我也希望你們愛護妳們自己的中國小姐，你們把一個女生糟蹋成這個樣子，還說我是八大行業，我努力工作了30年，怎麼可以這樣子呢？

▲▼張淑娟前往北檢提告周玉蔻。（圖／記者屠惠剛攝）

我今天要來，我的家人都不讓我來，我們還在路上都很傷心，但是我感謝每一個任何願意幫我的人，今天如果我不講話，那個凶殺命案就是我，我就沒殺人啊，我連案子都不知道，我怎麼知道什麼哪一天，誰記得1999年誰在哪裡。

我只能說從1988年當選到今天為止，我跟你們講的什麼章孝嚴、什麼李孝嚴先生，我沒有跟他滾過床，周玉蔻小姐妳道歉是不夠的，妳利用媒體霸凌弱勢，霸凌一個沒有麥克風聲音的人，這樣子的新聞素質、素養，我覺得妳不OK，我做過高爾夫球賽，我不會亂講球賽桿數的。

所以我覺得台灣社會是非常正義，我謝謝每一個願意幫我的人，包括民視的工作人員都打來叫我加油。我今天按鈴控告，我不是緋聞的女主角，我不是，我也沒滾床，請妳不要這樣子再消費我了，妳知道用別人的照片是不道德的嗎？那是有肖像權，妳憑什麼網路上截我照片東說西說，連我考進華航都胡說八道。華航是有制度的，誰會飛一年就國際線，飛機機種由小飛機到大飛機，妳們都搞不清楚，而且什麼華信，我飛的時候都還沒有華信航空，我是1987到1989在上班的。

▲▼張淑娟提告周玉蔻 周玉蔻到場道歉 王鴻葳。（圖／記者屠惠剛攝）

每天都這樣含沙射影，周玉蔻小姐、蔡玉真小姐，我真的不認識妳們，如果妳們有深仇大恨，不要對著我來，我跟政治無關，我也沒選舉，我又不選市長，我還連台北市的房子都買不起住在郊區呢，我住的是新店，妳們希望怎麼樣呢，殺人不過頭點地，媒體不要再殺人了。

我相信今天在座的律師，或者所有媒體先進們，有的是小朋友根本不認識我。那麼年輕漂亮的一個女生，沒有利用那樣的事情去工作賺錢，我認真努力，你們去查就知道了，還我一個清白。

我今天告妳告到底，周玉蔻小姐，蔡玉真小姐，你們太惡劣了，沒有人可以這樣霸凌一個人，我今天不講，妳知道收到的都是海外的親友說，「來我家住、避禍」。這是什麼禍呢？這是從天掉下來一個大石頭把人家整個砸毀，一個女生的清白，我很高興我活在中華民國，我跟你講，在古代我應該投井自殺死掉了，而且含冤莫白，我沒有臉去見我爸爸媽媽。

我感恩，願意出來、不認識的人都願意接受我哭哭啼啼的求救，我今天不好意思用社會的資源，謝謝你們，我只能按鈴控告，感謝大家，謝謝！

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