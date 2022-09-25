頭巾女孩之死引爆示威！伊朗斷網強硬鎮壓　馬斯克宣布啟動星鏈

▲ 全球首富馬斯克宣布啟動星鏈服務。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

伊朗22歲女子艾米尼（Mahsa Amini）疑似因未戴好頭巾被捕，遭宗教警察毆打致死，點燃民眾怒火，各地示威活動卻遭暴力鎮壓，據報至少造成50人死亡，網路也被政府切斷。美國對伊朗政府祭出制裁的同時協助當地民眾使用網路，全球首富馬斯克（Elon Musk）也宣布，將啟動星鏈服務支援。

艾米尼上周不幸身亡，16日至今包括首都德黑蘭在內的40座城市爆發示威，訴求終結對婦女的暴力與歧視，並停止強制佩戴頭巾，安全官員稱至少有1200人因抗議活動被捕，據報有數十人與安全部隊發生衝突而死。國際特赦組織23日稱至少30人死亡，包括4名兒童，伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台稱有35人，國際非營利組織「伊朗人權」（IHR）則稱已至少50人喪命。

▲ 伊朗各地以及黎巴嫩、土耳其等地皆出現抗議人潮。（圖／路透）

示威者在街上高喊口號、焚燒頭巾的抗議畫面在社群媒體上擴散，伊朗當局隨即宣布，將限制國內網路服務至街頭恢復平靜。內政部長瓦希迪（Ahmad Vahidi）23日表示，「為防止利用社群媒體組織暴動，我們有義務對網路設限。」

根據《路透社》，美國對伊朗政府實施制裁，但財政部23日發布指導方針，擴大伊朗民眾可使用的網路服務，開放美國企業在伊朗提供網路服務。國務卿布林肯也宣布，美國頒發通用許可證，採取行動促進伊朗人的網路及訊息流通自由。

SpaceX執行長馬斯克19日就曾表示，希望為伊朗提供星鏈（Starlink）衛星網路，請求政府豁免制裁，23日進一步宣布將啟動星鏈服務，作為對布林肯的回應，不過目前尚未對星鏈獲准在伊朗服務一事發表評論或澄清。

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