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普丁又神隱！爆宣布動員後「爽躲豪華宮殿」享樂　祕密莊園曝光

▲▼ 俄羅斯總統普丁。（圖／路透）

▲ 普丁21日發表全國演說。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯總統普丁原定20日發表全國演說，當天卻突然神隱，延後至隔天宣布動員令，徵召30萬預備役投入烏克蘭。全國上下不分男女開始出逃，上街抗議的示威者則被殘酷鎮壓，普丁卻在這時再度消失，被爆早在演說當晚就逃到豪華的湖畔宮殿「放鬆身心」。

▲▼ 普丁傳出躲到豪華宮殿享樂。（圖／翻攝自YouTube）

▲ 普丁傳出躲到祕密宮殿享樂。（圖／翻攝自YouTube）

根據《每日郵報》，俄國女記者魯斯塔莫娃（Farida Rustamova）援引可靠消息人士說法指出，普丁21日晚間至今都待在諾夫哥羅德州瓦爾代湖（Lake Valdai）湖畔的莊園放鬆身心。當局釋出他與官員會見的影片其實是預先錄製，製造他忙於工作的假象，實際上他一直在這棟4層樓高的豪宅裡享受。

與俄國反對派領袖納瓦爾尼（Alexei Navalny）合作的反腐敗小組去年揭露這棟祕密宮殿的存在，其地點靠近重要的東正教教堂，據稱普丁執政20多年來遭遇危機時都曾前往這些教堂。無人機拍下這座龐大的湖畔莊園，設有馬廄、高爾夫球場、迷你高爾夫球場、附設電影院的VIP餐廳、保齡球室及撞球室，甚至還有迷你賭場。

▲▼ 普丁傳出躲到豪華宮殿享樂。（圖／翻攝自YouTube）

▲ 莊園中有一棟3層樓水療中心。（圖／翻攝自YouTube）

納瓦爾尼團隊聲稱，這棟宮殿有牙醫診所、設備齊全的個人美容沙龍，被戲稱為「禁慾主義的聖殿」（temple to his asceticism），有一棟3層樓高的SPA水療中心，設有冷療室、7000平方公尺的泥浴池、讓人可以浮在水面上的鹽水浮池、25公尺長的桑拿與熱水浴缸、泰式按摩床，還有普丁專用的紅外線按摩椅。

儘管克里姆林宮已經否認，外界仍盛傳普丁21日晚間就躲進這座莊園享受。但動員令掀起的混亂仍在持續，不願上戰場的男性不惜花天價買機票出境；全國10幾座主要城市的反動員示威初期快速被鎮壓，但莫斯科24日再度爆發抗議活動，示威者恐怕因非法集會面臨監禁。

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