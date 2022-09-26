ET專訪／蘇煥智帶敗選心理準備參選　退休前最後一次替年輕人說話

▲前台南縣長蘇煥智專訪。（圖／記者湯興漢攝）



記者陶本和、呂晏慈／台北報導

前台南縣長蘇煥智自2018年退出民進黨後，多次站在執政黨的對立面，面對2022年底的九合一選戰，他在不被外界看好的劣勢下，帶著失敗的心理準備，堅持以台灣維新黨身份投入台北市長選戰。蘇煥智主張透過這次參選，啟動「二次民主運動」，在退休前至少要再幫年輕人講一次話，讓台北高房價、國家少子化問題與年輕人困境被注意到。

蘇煥智接受《ETtoday新聞雲》獨家專訪時說，2018年離開民進黨時，就認為民進黨是不可能由內部反省、檢討的政黨，蔡英文身邊的人都不是想要做事的人，都是黑道背景、國民黨派系化的人，沒有真正代表民主運動的人，「已經不可能改了，整個黨被挾持，沒有人敢站出來講真話」。

「退休前至少要幫年輕人講一次話。」蘇煥智感慨地說，他參選台北市的原因很簡單，未來他可能不太有機會再選舉了，總會想說讓年輕人去發揮，但社會困境越來越嚴重，少子化、低薪、高房價的問題，拖了這麼久沒有一個真正的對策，台灣維新黨雖然是很小的黨，但他要盡量把聲音講出來，認真為年輕人的未來設想。

蘇煥智認為，四年前到現在，證明民進黨沈淪地很嚴重，中共對台灣採取強硬的態度，香港問題、烏克蘭被武力入侵等，但台灣都是在操作「芒果乾」（亡國感），黨墮落得越來越快；所以，在民主退化、法西斯化、幫派化之下，他認為要有人能夠出來挑戰民進黨。

因此，蘇煥智藉由這次參選開始籌組連線，要發起「二次民主運動」。他說，台灣的民主運動走向墮落，所以應該要回歸民主初心，要深化民主、解決年輕人跟老人問題；目前成員除了無黨籍桃園市長參選人鄭寶清、無黨籍台南市長參選人許忠信之外，還有30至40位無黨籍的議員參選人，大家有力量可以互相支援，希望這種本土派的制衡力量，跟民進黨過去有民主運動歷練的人，可以一起為國家社會做一點事。

▼前台南縣長蘇煥智專訪。（圖／記者湯興漢攝）



至於面對年底台北市長選戰的選戰策略，蘇煥智認為，如果是在媒體結構公平合理的機制下，自己的基本盤有5％是沒有問題的，因為有9成以上的人不知道他有參選，現在就民進黨參選人陳時中、國民黨參選人蔣萬安跟無黨籍參選人黃珊珊在玩，這導致其他人提的政策都上不了檯面。

不過，由於5％基本盤仍難以在北市選戰中出線，蘇煥智表示，他要透過這次選戰，提出青年政策、公辦都更、社子島開發意見，這樣可以爭取到5％至10％的支持度，只要有10％支持度後，就會有比賽權了，「這樣三腳督，就會變成四腳督」。

接著，《ETtoday新聞雲》記者翻出2020年的政黨票得票數據來挑戰蘇煥智，由於台灣維新黨在那一年得票只有800多票，如何證明蘇煥智在台北擁有5％的基本盤？蘇煥智說，自己一開始就是唐吉軻德，機率很低，因為媒體結構的關係，所以要強力挑戰這個結構，2020年時他連上電視都沒有機會，只有選舉公報會被看見，大家不知道台灣維新黨，個人知名度還大於這個政黨。

蘇煥智表示，這次投入選戰，有失敗的心理準備，但這次是二次民主運動，是一個改革運動，是要找回初心的運動，「我猜如果我沒有出來，鄭寶清不會出來參選，我有鼓勵他，未來希望可以整合各地，把看不下去民進黨的老民主運動者，稍微滾動一下，就會有一定的整合」。

▼前台南縣長蘇煥智專訪。（圖／記者湯興漢攝）

