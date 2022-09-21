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台鐵橋梁位移「搶修半年」衝擊明年春運　交長：努力縮短搶修期

▲▼強震重創花東，台鐵橋梁受損嚴重。（圖／讀者提供）

▲強震重創花東，台鐵橋梁受損嚴重。（圖／讀者提供）

記者李姿慧／台北報導

918強震重創花東，台鐵花蓮到台東中斷，採「類火車」客運接駁，其中新秀姑巒溪橋位移最多達1.15公尺，相當嚴重，顧問公司技師鑑定初估搶修要花半年時間，交通部長王國材今(9/21)帶公路總局橋梁團隊前進現場，盼協助找出加速搶修工法，王國材表示，期待6個月搶修期縮短，將盡量努力。

交通部長王國材今再度前進台鐵花東路段視察，王國材表示，台鐵有三座橋梁受損，其中新秀姑巒溪橋比較嚴重，上部結構位移1公尺，搶修要花比較多時間，技師鑑定初估要花半年時間，他今天也特別把公路總局做橋梁的團隊帶來，到現場去看，希望看看有沒有些搶修工法，公總過去救災很有經驗。

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由於搶修期若達半年，恐怕衝擊明年春節疏運，王國材表示，台鐵現在停駛區間為花蓮到台東，台鐵從花蓮、台東兩端往中間搶救，現在非常順利，目前想法是這月底(9月)做到剩玉里到富里這段，花蓮到台東接駁有150.8公里，縮到玉里到富里18.8公里，接駁會比較容易。

王國材說，花蓮到玉里、台東到富里這兩段9月底完成後，剩一小段接駁，將按照火車班次，到了隨時接駁，整個運作會比較順暢，民眾買到台東的票，搭台鐵到玉里換接駁車到富里，富里再搭台鐵直接到台東，有一小段很短的公路接駁，「但期待6個月搶修時間能不能縮短，盡量來努力。」

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